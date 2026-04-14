  Amazon kupuje sobie miejsce w iPhone'ach. W ruch idzie 11,6 mld dolarów
Miron Nurski | Redaktor serwisu benchmark.pl
Potwierdziły się plotki, że Amazon nie zamierza zostawać w tyle w wyścigu o kosmiczny internet i postanowił przejąć firmę Globalstar. To ten sam operator, który od lat dostarcza infrastrukturę dla funkcji ratunkowych w iPhone’ach.

Amazon oficjalnie wchodzi do gry o bezpośrednią łączność satelitarną ze smartfonami, deklarując gotowość do przejęcia spółki Globalstar za kwotę 11,57 mld dolarów w gotówce. Transakcja ma na celu rzucenie wyzwania dominacji Starlinka.

Teraz to Amazon będzie odpowiadał za łączność satelitarną w iPhone’ach

Jednym z najważniejszych elementów transakcji jest przejęcie roli kluczowego partnera technologicznego Apple’a. Globalstar od lat zapewnia infrastrukturę dla funkcji Alarmowe SOS oraz przesyłania wiadomości satelitarnych w iPhone'ach (od modelu 14 w górę) i zegarkach Apple Watch Ultra. 

Dzięki umowie, Amazon przejmuje obsługę tych usług, stając się dostawcą krytycznej łączności dla milionów użytkowników urządzeń z logo nadgryzionego jabłka. Łączność satelitarna na iPhone’ach została uruchomiona w 2022 roku i wciąż nie trafiła do Polski, ale niewykluczone, że Amazon po wydaniu miliardów dolarów będzie dążył do ekspansji swoich usług. Zwłaszcza że satelity Globalstar same w sobie pokrywają już swoim zasięgiem nasz kraj. 

Amazon Leo rośnie w siłę

Przejęcie obejmuje nie tylko istniejące satelity Globalstar, ale także cenne licencje na częstotliwości radiowe oraz infrastrukturę naziemną. Zasoby te zostaną zintegrowane z budowaną siecią Amazon Leo, która swoim rozmiarem pozostaje daleko w tyle za systemem Starlink Elona Muska. 

Amazon planuje wdrożyć własny system bezpośredniej łączności satelitarnej z telefonami komórkowymi Direct-to-Device w 2028 roku. Firma obiecuje, że pominięcie naziemnych przekaźników zapewni lepszą jakość usług, w tym połączeń głosowych i internetu. 

