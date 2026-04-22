Najpierw powerbanki, teraz procesory. Anker zapowiada własny czip

Firma Anker, znana z produkcji powerbanków, słuchawek i innych akcesoriów mobilnych, zapowiedziała autorski procesor o nazwie Thus. Jego zadaniem jest obsługa algorytmów sztucznej inteligencji bezpośrednio na urządzeniach o niewielkich gabarytach.

Thus to pierwszy na rynku czip audio oparty na sieciach neuronowych, który wykorzystuje architekturę compute-in-memory. Główne korzyści płynące z tego rozwiązania to miniaturyzacja układu oraz znaczne obniżenie zapotrzebowania na energię, co jest kluczowe dla małej elektroniki.

Dyrektor generalny firmy, Steven Yang, wyjaśnia różnicę w architekturze: tradycyjne czipy oddzielają miejsce przechowywania modelu od jednostki obliczeniowej, co wymusza ciągły i obciążający transfer danych. W przypadku procesora Thus obliczenia są wykonywane bezpośrednio tam, gdzie przechowywany jest model, eliminując konieczność ciągłego przesyłania parametrów.

Anker Thus w pierwszej kolejności trafi do słuchawek AI

Jako pierwsze nowy układ otrzymają nadchodzące, flagowe słuchawki douszne marki Soundcore. Producent celowo rozpoczął wdrożenie od słuchawek, ponieważ to one mają stanowić największe wyzwanie inżynieryjne ze względu na ekstremalne ograniczenia przestrzenne i energetyczne.

Starsze procesory instalowane w słuchawkach mogły obsłużyć sieci neuronowe rzędu kilkuset tysięcy parametrów. Dzięki energooszczędności technologii CIM, układ Thus ma pozwolić na przetwarzanie nawet kilku milionów parametrów jednocześnie.

Po co to wszystko? Zwiększona moc obliczeniowa ma bezpośrednio przełożyć się na jakość rozmów telefonicznych. Anker deklaruje, że zaawansowana sieć neuronowa na nowym czipie będzie w stanie współpracować z aż ośmioma mikrofonami typu MEMS oraz dwoma czujnikami przewodnictwa kostnego, co ma pozwolić na wyjątkowo skuteczną redukcję hałasu i izolację głosu.

Zgodnie z informacjami z marcowych przecieków, pierwszymi urządzeniami wyposażonymi w procesor Thus będą modele Liberty 5 Pro Max oraz Liberty 5 Pro. Oficjalną prezentację urządzeń oraz nowych funkcji wspieranych przez AI zaplanowano na 21 maja podczas wydarzenia Anker Day.