Odeszli z Apple’a, by wyprzedzić Apple’a. Wiara w przypinki AI nie gaśnie

Dwóch inżynierów odpowiedzialnych za rozwój gogli Apple Vision Pro, Chris Nolet i Ryan Burgoyne, opuściło szeregi giganta z Cupertino, by zrealizować wizję sztucznej inteligencji zamkniętej w niewielkim gadżecie.

Założony przez byłych pracowników Apple’a startup Y Combinator zaprezentował Button – minimalistyczny komputer o kształcie aluminiowego kwadratu, który designem bezpośrednio nawiązuje do kultowego iPoda Shuffle.

Button to przypinka z AI. Szybkość i dyskrecja zamiast ekranu

Według twórców, głównym wyróżnikiem urządzenia jest jego szybkość działania oraz nacisk na prywatność. W przeciwieństwie do stale nasłuchujących asystentów, Button aktywuje się wyłącznie po naciśnięciu fizycznego przycisku.

Producent deklaruje, że odpowiedzi głosowe generowane są w zaledwie pół sekundy. Ma to być najważniejsza przewaga względem konkurencyjnych przypinek, krytykowanych za zbyt długi czas reakcji. Jest to jednak urządzenie wyjątkowo proste, bo nie ma wbudowanej kamery ani żadnej formy interfejsu graficznego.

Choć docelowo przypinki AI mają stanowić alternatywę dla smartfonów, Button nie jest urządzeniem autonomicznym i wymaga stałego połączenia z telefonem przez Bluetooth. Początkowo będzie kompatybilny z iPhone’em, a wsparcie dla Androida ma zostać dodane "w przyszłości".

Niestety szczegóły techniczne trzymane są póki co w tajemnicy. Twórcy Buttona nie ujawnili deklarowanego czasu pracy, wagi i wymiarów, wykorzystanych LLM-ów czy nawet listy obsługiwanych języków.

Button został wyceniony na 179 dolarów (ok. 650 zł bez podatków), a pierwsze dostawy zaplanowano na 15 grudnia 2026 roku. Korzystanie z AI wymagać będzie wykupienia abonamentu za 7,99 dol. miesięcznie lub podpięcia własnego API do chatbota.

Nie pierwszy raz byli pracownicy Apple’a wypuszczają przypinkę AI

Najbardziej znanym urządzeniem tego typu pozostaje Humane Ai Pin, czyli zaawansowana przypinka z kamerą, projektorem i chatbotem. Za jego rozwojem stał Imran Chaudhri, który wcześniej przez 19 lat zajmował się projektowaniem interfejsów kluczowych produktów Apple’a.

Humane Ai Pin

Mimo ogromnych nakładów marketingowych, Ai Pin okazał się funkcjonalnym rozczarowaniem i sprzedażową porażką. Ostatecznie projekt Humane zakończył się przejęciem startupu przez HP wyłącznie dla portfolio patentowego, ale użytkownicy przypinek zostali pozostawieni na lodzie, gdyż infrastruktura sieciowa została wyłączona niemal z dnia na dzień.

Sam Apple również ma pracować nad przypinką AI

Z licznych doniesień wynika, że przypinki AI to kategoria produktowa, którą Apple także jest żywo zainteresowany. Firma pracuje ponoć w pocie czoła nad akcesorium noszonym na ubraniu, które ma być napędzane przez nową wersję Siri oraz technologię rozpoznawania obrazu Visual Intelligence.

Oczekuje się, że przypinka AI Apple’a trafi na rynek w 2027 roku, więc startupowi Y Combinator prawdopodobnie uda się wyprzedzić byłego pracodawcę.