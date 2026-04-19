Paczka podjeżdża sama. W Chinach dostawy bez kierowcy stają się codziennością

Paweł Maziarz | Redaktor serwisu benchmark.pl
Paczka, która sama przyjeżdża pod drzwi, bez kuriera i bez kontaktu z człowiekiem, przestaje być futurystyczną wizją. W Chinach autonomiczne pojazdy dostawcze działają już na szeroką skalę i obsługują codzienne zamówienia.

Autonomiczne pojazdy dostawcze w Chinach stają się realnym elementem systemu logistycznego. Jak informuje agencja Xinhua, rozwiązania tego typu funkcjonują już w ponad 100 miastach, obejmując zarówno duże metropolie, jak i mniejsze ośrodki oraz obszary wiejskie. Technologia wykorzystywana jest przede wszystkim w tzw. „ostatniej mili”, czyli końcowym etapie dostawy do odbiorcy.

Jak działają autonomiczne pojazdy dostawcze 

Pojazdy nie posiadają kabiny kierowcy ani klasycznych elementów sterowania. Wyposażono je w systemy sztucznej inteligencji, które umożliwiają analizę sytuacji drogowej w czasie rzeczywistym, rozpoznawanie sygnalizacji świetlnej, wykrywanie przeszkód i innych uczestników ruchu, ale też automatyczne planowanie trasy.

Według danych Xinhua pojazdy mają konstrukcję przypominającą kompaktowe kontenery transportowe. Ich parametry obejmują m.in. ładowność do 1 tony, zasięg do 200 km oraz prędkość maksymalną do 45 km/h. Odbiór przesyłki jest prosty – wystarczy zeskanować kod QR, wyjąć zamówienie, a pojazd samodzielnie odjeżdża.

Czy to rzeczywiście działa w praktyce? Technologia nadal jest rozwijana i wymaga dalszych usprawnień. W sieci można znaleźć również nagrania pokazujące sytuacje, w których autonomiczne pojazdy w dość nieporadny sposób reagują na przeszkody lub mają trudności z ich pokonaniem.

Chodzi o pieniądze

Autonomiczne pojazdy w Chinach są wykorzystywane przede wszystkim w logistyce “ostatniej mili”, która stanowi najbardziej kosztowny etap dostaw. Obsługują m.in.: transport paczek między centrami logistycznymi a lokalnymi punktami odbioru, dostawy produktów wymagających chłodzenia, w tym żywności i leków, ale też logistykę wewnętrzną w parkach przemysłowych. 

Jak wynika z danych przytoczonych przez Xinhua, wdrożenie autonomicznych pojazdów może obniżać koszty operacyjne nawet o około 50 proc. w porównaniu z tradycyjnym modelem dostaw. Koszt takiej dostawy to około 9,9 juana (ok. 5 zł) w promieniu do 30 km, co dla wielu mieszkańców jest ceną porównywalną – a często niższą – od tradycyjnych usług kurierskich. 

Tysiące autonomicznych pojazdów

Jednym z największych centrów wykorzystania technologii jest Qingdao w prowincji Szantung, gdzie działa ok. 1150 autonomicznych pojazdów dostawczych. Jak informuje Xinhua, pojazdy te realizują różne etapy łańcucha logistycznego – od transportu między centrami dystrybucji a punktami lokalnymi, po dostawy ostatniego etapu do odbiorcy. W Shenzhen setki takich pojazdów zrealizowały ponad milion dostaw w ciągu jednego miesiąca, generując wielomilionowe przychody. 

Technologia znajduje zastosowanie również w regionach mniej zurbanizowanych. W Xinjiangu autonomiczne pojazdy dostarczają przesyłki do miejsc oddalonych nawet o 60 km od centrów logistycznych, gdzie pojedyncze trasy często obejmują jedynie kilka paczek. 

Rozwój technologii i ekspansja zagraniczna 

Rozwój autonomicznych pojazdów wpisuje się w strategiczne kierunki polityki Chin. W 15. Planie Pięcioletnim (2026–2030) sektor inteligentnych pojazdów i integracji sztucznej inteligencji został wskazany jako obszar priorytetowy. Dodatkowo, ministerstwa centralne zachęcają regiony do opracowywania standardów operacyjnych i regulacyjnych dla tego typu usług. 

Jednym z głównych graczy na rynku jest firma Neolix, która – według Xinhua – wdrożyła ponad 10 000 pojazdów w Chinach i innych krajach. Technologia została również wprowadzona m.in. w Japonii, Korei Południowej, Niemczech oraz Zjednoczonych Emiratach Arabskich.

Przeczytaj także:

