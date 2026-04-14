Topowa obudowa Endorfy: Aquarius 8000 stawia na wygląd i elastyczność
Endorfy prezentuje nową obudowę Aquarius 8000. To konstrukcja typu "akwarium”, która łączy efektowny wygląd z praktycznym podejściem do chłodzenia – i występuje w dwóch wersjach dopasowanych do różnych użytkowników.
Endorfy rozszerza swoje portfolio o model Aquarius 8000 – obudowę skierowaną do użytkowników, którzy chcą połączyć estetykę z możliwością rozbudowy. Nowa konstrukcja wpisuje się w popularny trend “panoramicznych” skrzynek z dużą powierzchnią szkła, ale producent podkreśla, że równie ważna była funkcjonalność.
Projekt opiera się na metalowej konstrukcji z charakterystycznym, zaokrąglonym panelem bocznym z hartowanego szkła. Całość ma eksponować wnętrze komputera i podzespoły, które coraz częściej są traktowane jako element wizualny stanowiska.
Detale, które mają znaczenie
Aquarius 8000 oferuje kilka rozwiązań poprawiających codzienne użytkowanie. Panel I/O został umieszczony z boku, co ułatwia dostęp do portów niezależnie od ustawienia obudowy.
Do dyspozycji użytkownika oddano m.in. port USB-C o przepustowości do 10 Gbps, dwa USB-A oraz złącze audio typu combo. Konstrukcja wspiera także pionowy montaż karty graficznej, choć odpowiedni uchwyt trzeba dokupić osobno.
Szeroka kompatybilność i miejsce na rozbudowę
Nowa obudowa Endorfy została przygotowana z myślą o bardziej rozbudowanych konfiguracjach. Obsługuje płyty główne od Mini-ITX po E-ATX (SSI-CEB), a także konstrukcje ze złączami przeniesionymi na rewers płytki drukowanej, które ułatwiają ukrycie okablowania.
W środku znajdzie się miejsce na bardzo długie karty graficzne (do 450 mm) oraz rozbudowane systemy chłodzenia – w tym chłodnice o długości nawet 420 mm (3x 140 mm). Producent przewidział również przestrzeń na kilka nośników danych oraz klasyczną dolną komorę na zasilacz.
Dwie wersje: Flex i Corona
Aquarius 8000 trafia na rynek w dwóch wariantach, które różnią się podejściem do chłodzenia.
Wersja Flex to opcja dla osób, które chcą samodzielnie dobrać wszystkie elementy systemu wentylacji. Obudowa nie ma fabrycznie zamontowanych wentylatorów, co daje pełną swobodę konfiguracji, ale wymaga też większego zaangażowania przy składaniu zestawu. Cena takiej obudowy to 449 zł.
Wersja Corona jest bardziej „gotowa do działania”. W zestawie znajdują się cztery wentylatory Endorfy 120 mm z podświetleniem ARGB, co oznacza, że użytkownik od razu otrzymuje podstawowy, działający układ chłodzenia bez konieczności dodatkowych zakupów. Trzeba jednak do niej dopłacić 150 zł - cena została ustalona na poziomie 599 zł.
|Specyfikacja
|Aquarius 8000 Flex
|Aquarius 8000 Corona
|Standard płyty głównej
|SSI-CEB (E-ATX do 280 mm), ATX, m-ATX, mini-ITX
|SSI-CEB (E-ATX do 280 mm), ATX, m-ATX, mini-ITX
|Obsługa płyt z tylnymi złączami
|tak
|tak
|Miejsca na karty rozszerzeń
|7
|7
|Maks. długość karty graficznej
|450 mm
|450 mm
|Maks. wysokość chłodzenia CPU
|179 mm
|179 mm
|Maks. długość PSU
|440 mm (montaż na dole)
|440 mm (montaż na dole)
|Zatoki na dyski
|3x 2,5", 2x 3,5"
|3x 2,5", 2x 3,5"
|Maks. liczba wentylatorów
|10 (120 mm) / 9 (140 mm)
|10 (120 mm) / 9 (140 mm)
|Zamontowane wentylatory
|brak
|4 (3x 120 mm bok, 1x 120 mm tył, ARGB)
|Chłodnice – bok
|120 / 140 / 240 / 280 / 360 mm
|120 / 140 / 240 / 280 / 360 mm
|Chłodnice – góra
|120 / 140 / 240 / 280 / 360 / 420 mm
|120 / 140 / 240 / 280 / 360 / 420 mm
|Chłodnice – tył
|120 / 140 mm
|120 / 140 mm
|Filtry przeciwkurzowe
|bok, góra, spód
|bok, góra, spód
|Panele ze szkła hartowanego
|przód, bok
|przód, bok
|Wymiary
|497 x 520 x 239 mm
|497 x 520 x 239 mm
|Panel I/O
|USB-C, 2x USB-A, audio combo, Power, Reset
|USB-C, 2x USB-A, audio combo, Power, Reset
“Akwarium”, które ma oddychać
Jednym z głównych założeń projektu było poprawienie przepływu powietrza – elementu, który często jest problematyczny w obudowach z dużą ilością szkła.
Aquarius 8000 wykorzystuje perforacje w dolnej części oraz na panelu górnym, co ma wspierać naturalny przepływ powietrza przez wnętrze. W wersji Corona dodatkowo pomaga w tym fabryczny zestaw czterech wentylatorów – trzech zamontowanych z boku i jednego z tyłu.
W przypadku wersji Flex efektywność chłodzenia zależy już w pełni od użytkownika i dobranych przez niego komponentów.
Nowa propozycja w segmencie „premium”
Premiera Aquarius 8000 pokazuje, że Endorfy chce mocniej zaznaczyć swoją obecność w wyższym segmencie obudów. Producent stawia na połączenie efektownego designu z funkcjonalnością i daje użytkownikowi wybór – między gotowym rozwiązaniem a bazą do własnej konfiguracji.
