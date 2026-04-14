Topowa obudowa Endorfy: Aquarius 8000 stawia na wygląd i elastyczność

Endorfy prezentuje nową obudowę Aquarius 8000. To konstrukcja typu "akwarium”, która łączy efektowny wygląd z praktycznym podejściem do chłodzenia – i występuje w dwóch wersjach dopasowanych do różnych użytkowników.

Endorfy rozszerza swoje portfolio o model Aquarius 8000 – obudowę skierowaną do użytkowników, którzy chcą połączyć estetykę z możliwością rozbudowy. Nowa konstrukcja wpisuje się w popularny trend “panoramicznych” skrzynek z dużą powierzchnią szkła, ale producent podkreśla, że równie ważna była funkcjonalność.

Projekt opiera się na metalowej konstrukcji z charakterystycznym, zaokrąglonym panelem bocznym z hartowanego szkła. Całość ma eksponować wnętrze komputera i podzespoły, które coraz częściej są traktowane jako element wizualny stanowiska.

Detale, które mają znaczenie

Aquarius 8000 oferuje kilka rozwiązań poprawiających codzienne użytkowanie. Panel I/O został umieszczony z boku, co ułatwia dostęp do portów niezależnie od ustawienia obudowy.

Do dyspozycji użytkownika oddano m.in. port USB-C o przepustowości do 10 Gbps, dwa USB-A oraz złącze audio typu combo. Konstrukcja wspiera także pionowy montaż karty graficznej, choć odpowiedni uchwyt trzeba dokupić osobno.

Szeroka kompatybilność i miejsce na rozbudowę

Nowa obudowa Endorfy została przygotowana z myślą o bardziej rozbudowanych konfiguracjach. Obsługuje płyty główne od Mini-ITX po E-ATX (SSI-CEB), a także konstrukcje ze złączami przeniesionymi na rewers płytki drukowanej, które ułatwiają ukrycie okablowania.

W środku znajdzie się miejsce na bardzo długie karty graficzne (do 450 mm) oraz rozbudowane systemy chłodzenia – w tym chłodnice o długości nawet 420 mm (3x 140 mm). Producent przewidział również przestrzeń na kilka nośników danych oraz klasyczną dolną komorę na zasilacz.

Dwie wersje: Flex i Corona

Aquarius 8000 trafia na rynek w dwóch wariantach, które różnią się podejściem do chłodzenia.

Wersja Flex to opcja dla osób, które chcą samodzielnie dobrać wszystkie elementy systemu wentylacji. Obudowa nie ma fabrycznie zamontowanych wentylatorów, co daje pełną swobodę konfiguracji, ale wymaga też większego zaangażowania przy składaniu zestawu. Cena takiej obudowy to 449 zł.

Wersja Corona jest bardziej „gotowa do działania”. W zestawie znajdują się cztery wentylatory Endorfy 120 mm z podświetleniem ARGB, co oznacza, że użytkownik od razu otrzymuje podstawowy, działający układ chłodzenia bez konieczności dodatkowych zakupów. Trzeba jednak do niej dopłacić 150 zł - cena została ustalona na poziomie 599 zł.

Specyfikacja Aquarius 8000 Flex Aquarius 8000 Corona Standard płyty głównej SSI-CEB (E-ATX do 280 mm), ATX, m-ATX, mini-ITX SSI-CEB (E-ATX do 280 mm), ATX, m-ATX, mini-ITX Obsługa płyt z tylnymi złączami tak tak Miejsca na karty rozszerzeń 7 7 Maks. długość karty graficznej 450 mm 450 mm Maks. wysokość chłodzenia CPU 179 mm 179 mm Maks. długość PSU 440 mm (montaż na dole) 440 mm (montaż na dole) Zatoki na dyski 3x 2,5", 2x 3,5" 3x 2,5", 2x 3,5" Maks. liczba wentylatorów 10 (120 mm) / 9 (140 mm) 10 (120 mm) / 9 (140 mm) Zamontowane wentylatory brak 4 (3x 120 mm bok, 1x 120 mm tył, ARGB) Chłodnice – bok 120 / 140 / 240 / 280 / 360 mm 120 / 140 / 240 / 280 / 360 mm Chłodnice – góra 120 / 140 / 240 / 280 / 360 / 420 mm 120 / 140 / 240 / 280 / 360 / 420 mm Chłodnice – tył 120 / 140 mm 120 / 140 mm Filtry przeciwkurzowe bok, góra, spód bok, góra, spód Panele ze szkła hartowanego przód, bok przód, bok Wymiary 497 x 520 x 239 mm 497 x 520 x 239 mm Panel I/O USB-C, 2x USB-A, audio combo, Power, Reset USB-C, 2x USB-A, audio combo, Power, Reset

“Akwarium”, które ma oddychać

Jednym z głównych założeń projektu było poprawienie przepływu powietrza – elementu, który często jest problematyczny w obudowach z dużą ilością szkła.

Aquarius 8000 wykorzystuje perforacje w dolnej części oraz na panelu górnym, co ma wspierać naturalny przepływ powietrza przez wnętrze. W wersji Corona dodatkowo pomaga w tym fabryczny zestaw czterech wentylatorów – trzech zamontowanych z boku i jednego z tyłu.

W przypadku wersji Flex efektywność chłodzenia zależy już w pełni od użytkownika i dobranych przez niego komponentów.

Nowa propozycja w segmencie „premium”

Premiera Aquarius 8000 pokazuje, że Endorfy chce mocniej zaznaczyć swoją obecność w wyższym segmencie obudów. Producent stawia na połączenie efektownego designu z funkcjonalnością i daje użytkownikowi wybór – między gotowym rozwiązaniem a bazą do własnej konfiguracji.