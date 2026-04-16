Gemini ląduje na macOS. Sztuczna inteligencja Google’a ułatwi pracę z komputerem

Użytkownicy komputerów Apple’a zyskali nowy sposób na korzystanie z AI Google’a. Nowa aplikacja Gemini na macOS pozwala na obsługę asystenta bezpośrednio z poziomu systemu, eliminując konieczność każdorazowego otwierania nowej karty w przeglądarce.

Głównym założeniem Gemini na Maca jest stała dostępność w tle. Narzędzie można szybko wywołać za pomocą globalnych skrótów klawiszowych:

Option + Spacja – uruchamia zminimalizowane okno czatu;

Option + Shift + Spacja – otwiera aplikację w pełnym oknie.

Użytkownicy mogą dostosować przypisane skróty w ustawieniach programu. Alternatywnie, Gemini można uruchomić tradycyjnie, klikając ikonę w systemowym Docku lub wykorzystując skrót umieszczony na pasku menu w górnej części ekranu.

Gemini na Maca przeanalizuje zawartość twojego ekranu

Kluczową funkcją desktopowej wersji Gemini jest opcja udostępniania okna. Użytkownik może wskazać konkretny obszar roboczy, a Gemini zinterpretuje to, co się na nim znajduje. Asystent potrafi pracować na podstawie kontekstu otwartych dokumentów, tabel danych czy fragmentów kodu.

Aby jednak moduł AI mógł poprawnie odczytywać całe strony w przeglądarkach, konieczne jest ręczne nadanie mu uprawnień do Ułatwień dostępu w ustawieniach prywatności i bezpieczeństwa systemu macOS.

Aplikacja nie ogranicza się wyłącznie do konwersacji tekstowych i analizy dokumentów. Z poziomu aplikacji Gemini użytkownicy mają dostęp do zaawansowanych modeli generatywnych Google’a. Oprogramowanie pozwala na tworzenie grafik przy użyciu modeli Nano Banana, a także na generowanie materiałów wideo za pomocą modeli Veo.

Gemini na Maca wymaga do działania systemu macOS Sequoia (15.0) lub nowszego. Instalator znajdziecie na tej stronie.