Luksus w świecie inteligentnych okularów. Gucci i Google łączą siły

Współpraca firm technologicznych z markami luksusowymi staje się jednym z kluczowych kierunków rozwoju inteligentnej galanterii. Do gry wkracza także Kering, właściciel domu modowego Gucci, który planuje wprowadzenie na rynek okularów opracowanych wspólnie z Google’em.

Zgodnie z informacjami uzyskanymi przez agencję Reuters, pierwsze inteligentne okulary Gucci mają zadebiutować w 2027 roku, co uczyniłoby markę jednym z pionierów segmentu luksusowych urządzeń ubieralnych z funkcjami AI.

Szczegóły techniczne trzymane są na razie w tajemnicy, ale można oczekiwać, że okulary zostaną uzbrojone w kamerę, mikrofony, głośniki oraz wirtualnego asystenta Gemini. Zagadką pozostaje to, czy firma planuje dodać także wyświetlacz.

Okulary Gucci będą miały mocną konkurencję

Nie jest to inicjatywa funkcjonująca w próżni. Google od wielu miesięcy rozwija ekosystem Android XR, w ramach którego powstają różne typy inteligentnych okularów – od minimalistycznych modeli AI po bardziej zaawansowane konstrukcje z wbudowanymi ekranami. Pierwsze modele mają trafić na rynek jeszcze w 2026 roku.

Istotne jest, że Google angażuje w te projekty także innych partnerów modowych - Warby Parker oraz Gentle Monster. Współpraca z Gucci ma najpewniej na celu wznieść ekosystem Android XR na wyższy poziom cenowy i wizerunkowy.

Głównym rywalem Google’a pozostaje Meta, która zdążyła już wprowadzić na rynek całą serię okularów z markami Ray-Ban oraz Oakley. Oczekuje się, że w 2027 roku na rynek wkroczy także Apple.