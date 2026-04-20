Luksus w świecie inteligentnych okularów. Gucci i Google łączą siły

  • benchmark.pl
  • Mobile
przeczytasz w 1 min.
Miron Nurski | Redaktor serwisu benchmark.pl
Dyskutuj z nami

Współpraca firm technologicznych z markami luksusowymi staje się jednym z kluczowych kierunków rozwoju inteligentnej galanterii. Do gry wkracza także Kering, właściciel domu modowego Gucci, który planuje wprowadzenie na rynek okularów opracowanych wspólnie z Google’em.

Zgodnie z informacjami uzyskanymi przez agencję Reuters, pierwsze inteligentne okulary Gucci mają zadebiutować w 2027 roku, co uczyniłoby markę jednym z pionierów segmentu luksusowych urządzeń ubieralnych z funkcjami AI. 

Szczegóły techniczne trzymane są na razie w tajemnicy, ale można oczekiwać, że okulary zostaną uzbrojone w kamerę, mikrofony, głośniki oraz wirtualnego asystenta Gemini. Zagadką pozostaje to, czy firma planuje dodać także wyświetlacz. 

Okulary Gucci będą miały mocną konkurencję 

Nie jest to inicjatywa funkcjonująca w próżni. Google od wielu miesięcy rozwija ekosystem Android XR, w ramach którego powstają różne typy inteligentnych okularów – od minimalistycznych modeli AI po bardziej zaawansowane konstrukcje z wbudowanymi ekranami. Pierwsze modele mają trafić na rynek jeszcze w 2026 roku. 

Istotne jest, że Google angażuje w te projekty także innych partnerów modowych - Warby Parker oraz Gentle Monster. Współpraca z Gucci ma najpewniej na celu wznieść ekosystem Android XR na wyższy poziom cenowy i wizerunkowy. 

Głównym rywalem Google’a pozostaje Meta, która zdążyła już wprowadzić na rynek całą serię okularów z markami Ray-Ban oraz Oakley. Oczekuje się, że w 2027 roku na rynek wkroczy także Apple. 

Przeczytaj także:

Komentarze

0
Zaloguj się, aby skomentować
avatar
Komentowanie dostępne jest tylko dla zarejestrowanych użytkowników serwisu.

    Nie dodano jeszcze komentarzy. Bądź pierwszy!

Witaj!

Niedługo wyłaczymy stare logowanie.
Logowanie będzie możliwe tylko przez 1Login.

Połącz konto już teraz.

Zaloguj przez 1Login