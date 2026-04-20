Huawei uwolnił bestię. Pura 90 Pro Max zaprezentowana

Huawei Pura 90 Pro Max stanowi demonstrację aktualnych możliwości inżynieryjnych producenta w zakresie fotografii obliczeniowej oraz integracji autorskiego krzemu z systemem operacyjnym.

Kluczowym elementem urządzenia jest system obrazowania XMAGE, który w tym modelu opiera się na niestandardowej konfiguracji sensorów. Wszystkie trzy aparaty wykorzystują spore matryce z układem subpikseli RYYB. Zastąpienie zielonych subpikseli żółtymi ma zwiększyć absorpcję światła o 40 proc. w stosunku do tradycyjnych matryc RGBG o podobnej wielkości.

Główna jednostka Huaweia Pura 90 Pro Max o rozdzielczości 50 Mpix została wyposażona w matrycę formatu 1/1,28 cala oraz 10-stopniową, mechaniczną przysłonę o zakresie f/1.4–f/4.0. Zastosowanie technologii LOFIC (Lateral Overflow Integrator Capacitor) miało pozwolić na znaczne rozszerzenie zakresu dynamicznego i eliminację prześwietleń w trudnych warunkach oświetleniowych.

Gradientowe obudowy Huaweia Pura 90 Pro Max miały być inspirowane wakacyjnymi drinkami

Duże zmiany w porównaniu z poprzednikiem zaszły w teleobiektywie. Aparat dodatkowy również bazuje na sensorze 1/1,28 cala, ale o rozdzielczości 200 Mpix. Zapewnia on 4-krotne przybliżenie optyczne z możliwością uzyskania 16-krotnej zoomu hybrydowego oraz zaawansowany tryb makro z minimalną odległością ostrzenia wynoszącą 5 cm.

Podczas prezentacji Huawei Pura 90 Pro Max został bezpośrednio zestawiony z iPhone’em 17 Pro Max. Producent przekonuje, że jego telefon uwiecznia lepsze portrety w słabym świetle, zapewnia lepszą jakość zoomu nocnego w zakresie od 4x do 20x, rejestruje wideo o wyższej rynamice i potrafi bardziej precyzyjnie wyodrębnić głos ludzki z odległości 10 metrów przy szumie otoczenia na poziomie 50 dB.

Huawei Pura 90 Pro Max ma aparat nafaszerowany AI

Aparat smartfonu został wyposażony w kilka nowych funkcji bazujących na sztucznej inteligencji.

3D Dynamic Photos to funkcja, która pozwala na konwersję ruchomych zdjęć w obrazy z efektem głębi 3D. System sprawia, że postać lub obiekt “wyskakuje” z płaszczyzny zdjęcia, nadając mu przestrzenny charakter.

AI Pose Recommendations analizuje otoczenie (np. kawiarnię czy plażę) i sugeruje optymalne pozy dla fotografowanej osoby, wyświetlając zarys proponowanego ułożenia sylwetki bezpośrednio na podglądzie.

AI Composition to asystent, który w czasie rzeczywistym podpowiada, jak wykadrować ujęcie i którego obiektywu użyć, aby uzyskać profesjonalną kompozycję.

Huawei chwali się także obecnością nowego edytora zdjęć z AI, który pozwala na inteligentne usuwanie obiektów z tła czy retusz portretowy z naturalnym mapowaniem światła na twarzy.

Huawei Pura 90 Pro Max obchodzi sprzętowe ograniczenia

Ze względu na problemy licencyjne, Huawei Pura 90 Pro Max to kolejny smartfon tej marki pozbawiony łączności 5G. Producent opracował jednak rozwiązanie o nazwie 5A, autorski, zintegrowany na poziomie smartfona pakiet technologii komunikacyjnych i oprogramowania, który ma zapewnić wysoką jakość połączenia w ramach infrastruktury 4G. Podczas prezentacji firma przekonywała, że autorska technologia łączności bezprzewodowej jest szybsza i bardziej płynna niż standardowe sieci 5G oferowane przez konkurencję.

Sercem urządzenia jest procesor Kirin 9030S, który w połączeniu z systemem HarmonyOS 6.1 ma zapewnić 25-procentowy wzrost wydajności względem poprzedniej generacji. Technologia HyperSpace Memory odpowiada z kolei na efektywne zarządzanie pamięcią RAM, dzięki czemu 12 GB fizycznej pamięci ma zapewnić komfort pracy porównywalny z 16 GB.

Ekran Huaweia Pura 90 Pro Max przykryty został szkłem Kunlun Glass nowej generacji, w której współczynnik odbicia światła miał zostać zredukowany o 70 proc.

Huawei Pura 90 Pro Max Ekran OLED 6,9 cala,

2880 × 1308 (458 ppi),

1-120 Hz LTPO Głośniki stereo Czip Kirin 9030S Pamięć RAM 12 lub 16 GB Pamięć na dane 256, 512 GB lub 1 TB Aparat główny 50 Mpix (1/1,28 cala),

f/1,4-f/4,0,

optyczna stabilizacja Aparat UW 40 Mpix,

ultraszerokokątny,

f/2,2 Aparat tele 200 Mpix (1/1,28 cala),

teleobiektyw 4x,

peryskopowy,

tryb makro 5 cm,

f/2,6,

optyczna stabilizacja Aparat przedni 13 Mpix,

f/2,0 Bateria 6000 mAh,

ładowanie 100 W,

bezprzewodowe 80 W,

indukcyjne zwrotne Łączność 4G,

Wi-Fi 7,

Bluetooth 6.0,

NFC,

port podczerwieni,

łączność satelitarna,

eSIM Zabezpieczenia Czytnik linii papilarnych,

w przycisku zasilania Wymiary 164 x 77,1 x 8,1 mm Waga 231 g System HarmonyOS 6.1 Odporność IP69

Na razie Huawei Pura 90 Pro Max oraz uboższe modele Pura 90 Pro i Pura 90 zostały zapowiedziane jedynie na rynku chińskim.



