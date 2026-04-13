Huawei nie czeka na Apple’a. Zrobił alternatywę dla składanego iPhone’a

Miron Nurski | Redaktor serwisu benchmark.pl
Rynek składanych smartfonów w 2026 roku przechodzi istotną zmianę panujących trendów. Huawei Pura X Max to smartfon, który ma się wpasować w nowe standardy. A nawet je wyprzedzić.

Dominujący dotychczas trend wysokich i wąskich konstrukcji powoli ustępuje miejsca urządzeniom o znacznie szerszych proporcjach. Huawei zdążył już zaprezentować sprzęt o takim formacie. 

Co prawda pełną prezentację modelu Huawei Pura X Max w Chinach zaplanowano dopiero na 20 kwietnia, ale producent postawił wcześniej ujawnić jego wygląd. 

Huawei Pura X Max na zdjęciach

Forma nowego telefonu Huaweia nasuwa dość mocne skojarzenia z plotkami na temat składanego iPhone’a, który ma ujrzeć światło dzienne we wrześniu. Z jedną potencjalną przewagą - Pura X Max ma mieć potrójny aparat, a nie podwójny. 

Szczegóły techniczne trzymane są na razie w tajemnicy, ale z nieoficjalnych przecieków wynika, że Huawei Pura X otrzyma:

  • składany wyświetlacz 7,69 cala o proporcjach ok. 4:3;
  • zewętrzny wyświetlacz 5,5 cala o proporcjach ok. 13:9.

Oczekuje się, że bardzo zbliżoną firmę będzie miał także nowy składany smartfon Samsunga, umownie nazywany Galaxy Z Fold 8 Wide

Choć dla Huaweia, Samsunga i Apple’a składane smartfony o takich gabarytach to nowość, żadna z tych marek nie przejmie palmy pierwszeństwa. Zbliżoną formę miały już OPPO Find N z 2021 roku czy pierwszy Google Pixel Fold z 2023, ale ci producenci szybko wycofali się z tego pomysłu. 

Przeczytaj także:

