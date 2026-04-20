Intel zmienia zasady gry. Nowe procesory trafią do przenośnych konsol

Intel szykuje zmianę, która może zaskoczyć graczy. Znane z laptopów układy Core Ultra 300 trafią do handheldów, ale pod nową marką i z zupełnie innym podejściem do nazewnictwa.

Na początku roku Intel zaprezentował procesory Core Ultra 300 (Panther Lake), które trafiły głównie do laptopów oraz miniaturowych komputerów. Układy te miały być kolejnym krokiem w stronę wydajnych, ale energooszczędnych konstrukcji mobilnych.

Według zapowiedzi producenta, ta sama generacja technologii ma wkrótce zasilić również handheldy, czyli przenośne konsole do gier. I właśnie tutaj zaczyna się największa zmiana – nie tylko technologiczna, ale też marketingowa.

Nowa nazwa, nowe podejście

Jak wynika z przecieków udostępnionych przez informatora Jaykihn, układy przeznaczone dla handheldów mają porzucić markę Core i zostać włączone do rodziny Arc, znanej dotąd głównie z kart graficznych.

To dość nietypowy ruch, który sugeruje zmianę narracji: nie “procesor z grafiką”, ale raczej “grafika z procesorem”. W praktyce Intel może chcieć mocniej podkreślić znaczenie wydajności GPU w urządzeniach przenośnych, gdzie to właśnie grafika często decyduje o wrażeniach z gry.

Intel Arc G3 i Arc G3 Extreme

W planach firmy podobno znajdują się dwa warianty układów. Pierwszy, Intel Arc G3, ma być podstawową wersją dla handheldów. Drugi, Intel Arc G3 Extreme, będzie jego mocniejszą odmianą przeznaczoną dla bardziej wymagających urządzeń.

Oba procesory mają opierać się na tej samej konstrukcji "rdzeniowej" - otrzymają 2 wydajne rdzenie P-Core, 8 rdzeni E-Core oraz 4 energooszczędne LP E-Core. Taka konfiguracja ma zapewnić równowagę między wydajnością a czasem pracy na baterii, co w konsolach przenośnych jest kluczowe.

Największy nacisk Intel kładzie jednak na zintegrowany układ graficzny. W przypadku modelu Arc G3 ma on odpowiadać klasie wydajności zbliżonej do układu Arc B370 z 10 jednostkami CU (1024 SP). W wersji Arc G3 Extreme mówimy już o grafice porównywalnej z Arc B390, wyposażonej w 12 jednostek CU (1536 SP).

To właśnie GPU ma być głównym argumentem sprzedażowym nowych układów. W praktyce oznacza to, że handheldy z nowymi procesorami mogą oferować znacznie lepszą wydajność w grach niż dotychczasowe konstrukcje oparte na starszych rozwiązaniach.

Handheldy jeszcze poczekają

Jeśli przecieki się potwierdzą, Intel może mocno namieszać na rynku handheldów, który w ostatnich latach dynamicznie rośnie. Na pierwsze urządzenia z nowymi układami trzeba będzie jednak jeszcze trochę poczekać.

Intel już wcześniej sugerował, że procesory z rodziny Panther Lake trafią do handheldów. Teraz mówi się, że ich debiut planowany jest dopiero na okolice targów Computex w czerwcu. Można podejrzewać, że na targach zostaną też zaprezentowane pierwsze konsole, ale na dostępność sprzętu będziemy musieli poczekać.

