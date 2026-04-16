Tanie laptopy będą jeszcze lepsze. Intel pokazał nowe chipy

Nowe procesory nie muszą trafiać tylko do drogich laptopów. Intel wprowadził do oferty modele Core 300 – układy, które mają przenieść nowoczesne technologie, lepszą wydajność i dłuższy czas pracy na baterii do sprzętu dla masowego odbiorcy.

Na początku roku zadebiutowały procesory Intel Core Ultra 300, które trafiły do laptopów z wyższej półki. Nowa architektura przyniosła zauważalny wzrost wydajności, obsługę funkcji AI oraz dłuższy czas pracy na baterii. Był to jednak sprzęt raczej dla wymagających – i z zasobniejszym portfelem.

Teraz Intel robi kolejny krok. Producent zaprezentował procesory Intel Core 300 (bez dopisku Ultra), które mają przenieść część tych ulepszeń do znacznie tańszych laptopów.

Nowoczesność dla "zwykłych” użytkowników

Modele Intel Core 300 (Wildcate Lake) zostały zaprojektowane z myślą o codziennych zastosowaniach – od nauki i pracy biurowej po domową rozrywkę. To sprzęt kierowany do uczniów, rodzin i małych firm, czyli segmentu, który stanowi ogromną część rynku.

W porównaniu z kilkuletnimi komputerami różnice mają być wyraźne. Intel mówi o nawet kilkudziesięcioprocentowym wzroście wydajności oraz znacząco lepszych możliwościach w zadaniach związanych ze sztuczną inteligencją. To oznacza sprawniejsze działanie aplikacji, szybsze przetwarzanie danych i większy komfort pracy na co dzień.

Nie mniej istotna jest energooszczędność. Nowe układy mają zużywać mniej energii, co przekłada się na dłuższy czas pracy laptopa bez ładowania – jeden z kluczowych parametrów dla użytkowników mobilnych.

AI trafia pod strzechy

Jednym z ciekawszych elementów nowych procesorów jest wsparcie dla zadań AI. Do tej pory takie funkcje były domeną droższych modeli, teraz trafiają do bardziej przystępnych urządzeń.

W praktyce oznacza to lepsze działanie funkcji takich jak inteligentne poprawianie obrazu, rozpoznawanie mowy czy wsparcie dla nowoczesnych aplikacji wykorzystujących sztuczną inteligencję. To trend, który w najbliższych latach będzie tylko przyspieszał.

Łączność i funkcje na czasie

Intel nie zapomniał też o standardach komunikacyjnych. Core 300 wspierają nowoczesne technologie, takie jak Thunderbolt 4, Wi-Fi 7 czy Bluetooth nowej generacji. Dzięki temu nawet tańsze laptopy będą mogły oferować szybkie połączenia sieciowe i lepszą współpracę z akcesoriami.

To ważne, bo różnice między segmentami cenowymi coraz częściej nie dotyczą już podstawowych funkcji, lecz raczej ich skali i wydajności.

Jak zbudowane są nowe procesory?

Jedną z ciekawszych zmian jest sama konstrukcja układów. Intel Core 300 korzystają z podejścia "kafelkowego” (chipletowego), które staje się standardem w branży.

Procesor składa się z dwóch głównych elementów. Najważniejszy "kafelek” odpowiadający za obliczenia został wykonany w nowoczesnej litografii Intel 18A – to jedna z najbardziej zaawansowanych technologii produkcji układów scalonych. Drugi element, czyli kontroler, powstaje już poza fabrykami Intela – produkuje go TSMC. To pokazuje, jak bardzo współczesne procesory są efektem współpracy różnych firm i technologii.

Takie podejście pozwala lepiej optymalizować koszty i wydajność, co ma kluczowe znaczenie w segmencie tańszych urządzeń.

Producent przygotował łącznie siedem modeli, które różnią się specyfikacją.

Model Rdzenie

(P+E+LPE) Taktowanie Turbo Pamięć L3 NPU

(TOPS) GPU TDP

(bazowe / maks.) Intel Core Ultra 300 (Panther Lake) Core Ultra X9 388H 16 (4+8+4) 5,1 GHz 18 MB 50 Arc B390 (12 Xe) 25 W (65–80 W) Core Ultra 9 386H 16 (4+8+4) 4,9 GHz 18 MB 50 Intel Graphics (4 Xe) 25 W (65–80 W) Core Ultra X7 368H 16 (4+8+4) 5,0 GHz 18 MB 50 Arc B390 (12 Xe) 25 W (65–80 W) Core Ultra 7 366H 16 (4+8+4) 4,8 GHz 18 MB 50 Intel Graphics (4 Xe) 25 W (65–80 W) Core Ultra 7 365 8 (4+0+4) 4,8 GHz 12 MB 49 Intel Graphics (4 Xe) 25 W (55 W) Core Ultra X7 358H 16 (4+8+4) 4,8 GHz 18 MB 50 Arc B390 (12 Xe) 25 W (65–80 W) Core Ultra 7 356H 16 (4+8+4) 4,7 GHz 18 MB 50 Intel Graphics (4 Xe) 25 W (65–80 W) Core Ultra 7 355 8 (4+0+4) 4,7 GHz 12 MB 49 Intel Graphics (4 Xe) 25 W (55 W) Core Ultra 5 338H 12 (4+4+4) 4,7 GHz 18 MB 47 Arc B370 (10 Xe) 25 W (65–80 W) Core Ultra 5 336H 12 (4+4+4) 4,6 GHz 18 MB 47 Intel Graphics (4 Xe) 25 W (65–80 W) Core Ultra 5 335 8 (4+0+4) 4,6 GHz 12 MB 47 Intel Graphics (4 Xe) 25 W (55 W) Core Ultra 5 325 8 (4+0+4) 4,5 GHz 12 MB 47 Intel Graphics (4 Xe) 25 W (55 W) Core Ultra 5 332 6 (2+0+4) 4,4 GHz 12 MB 46 Intel Graphics (2 Xe) 25 W (55 W) Core Ultra 5 322 6 (2+0+4) 4,4 GHz 12 MB 46 Intel Graphics (2 Xe) 25 W (55 W) Intel Core 300 (Wildcat Lake) Core 7 360 6 (2+0+4) 4,8 GHz 6 MB 17 Intel Graphics (2 Xe) 15 W (35 W) Core 7 350 6 (2+0+4) 4,8 GHz 6 MB 17 Intel Graphics (2 Xe) 15 W (35 W) Core 5 330 6 (2+0+4) 4,6 GHz 6 MB 16 Intel Graphics (2 Xe) 15 W (35 W) Core 5 320 6 (2+0+4) 4,6 GHz 6 MB 16 Intel Graphics (2 Xe) 15 W (35 W) Core 5 315 6 (2+0+4) 4,4 GHz 6 MB 15 Intel Graphics (2 Xe) 15 W (35 W) Core 3 306 6 (2+0+4) 4,3 GHz 6 MB - Intel Graphics (1 Xe) 15 W (35 W) Core 3 304 5 (1+0+4) 4,3 GHz 6 MB 15 Intel Graphics (1 Xe) 15 W (35 W)

Nie tylko laptopy

Choć większość użytkowników zobaczy Core 300 w laptopach, Intel celuje szerzej. Nowe układy mają trafić także do tzw. rozwiązań edge – od robotyki po inteligentne budynki i terminale sprzedażowe. To kolejny sygnał, że granica między komputerem osobistym a wyspecjalizowanym sprzętem coraz bardziej się zaciera.

Tanie nie znaczy słabe

Intel Core 300 mogą okazać się jednymi z najważniejszych procesorów w ofercie firmy. Nie dlatego, że są najszybsze, ale dlatego, że trafiają do największej grupy odbiorców. Jeśli zapowiedzi się potwierdzą, użytkownicy kupujący tańsze laptopy po raz pierwszy od dawna dostaną sprzęt, który nie będzie wyraźnym kompromisem. A to może realnie zmienić rynek komputerów osobistych.

Kiedy nowe laptopy trafią do sklepów? Premiera procesorów Intel Core 300 nie oznacza, że na konkretne modele laptopów trzeba będzie długo czekać. Pierwsze urządzenia zaczynają pojawiać się już 16 kwietnia 2026 r. i będą stopniowo trafiać do sprzedaży przez kolejne miesiące. W planach są konstrukcje wszystkich większych producentów: Acer, ASUS, Honor, HP, Lenovo, MSI, Samsung i Xiaomi.