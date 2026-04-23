Kto ma najszybszy internet mobilny w Polsce? Ten operator zostawił rywali w tyle

Dane za pierwszy kwartał 2026 roku pokazują, że na polskim rynku telekomunikacyjnym wyłonił się bezapelacyjny lider sieci komórkowych.

Platforma SpeedTest.pl opublikowała najnowszy raport dotyczący prędkości internetu mobilnego w naszym kraju. Zestawienie oparto na solidnej próbie badawczej, obejmującej łącznie 823 tysiące pomiarów przeprowadzonych od stycznia do marca 2026 roku.

Najszybszy internet mobilny w Polsce w I kwartale 2026. T-Mobile na szczycie podium

W ogólnym zestawieniu połączeń mobilnych, T-Mobile zdominował wszystkie najważniejsze wskaźniki pomiarowe. Operator ten zagwarantował użytkownikom nie tylko najwyższe prędkości pobierania i wysyłania danych, ale również najniższe opóźnienia.

Operator 3G/4G/5G Pobieranie [Mb/s] Wysyłanie [Mb/s] Ping [ms] Liczba testów T-Mobile 149,0 20,9 23 172 tys. Orange 129,3 19,1 24 220 tys. Play 96,4 19,2 28 270 tys. Plus 55,4 12,6 33 160 tys.

Wyjąwszy T-Mobile, jeszcze tylko firmie Orange udało się odnotować trzycyfrową średnią prędkość pobierania.

Największym przegranym okazał się Plus, który zanotował najniższe wyniki we wszystkich kategoriach - download, upload i ping.

T-Mobile wygrywa również ze swoim 5G

Wyraźną przewagę widać również w segmencie najnowocześniejszej infrastruktury. Uwzględniając wyłącznie pomiary dokonane w ramach sieci 5G, T-Mobile po raz kolejny nie dał szans rywalom, osiągając imponującą średnią prędkość pobierania wynoszącą aż 318 Mb/s. To jedyny operator, który zanotował wynik z "trójką" z przodu.

Operator 5G Pobieranie [Mb/s] Wysyłanie [Mb/s] Ping [ms] Liczba testów T-Mobile 318,2 33,3 20 50 tys. Orange 296,1 32,8 22 61 tys. Play 220,4 33,4 24 57 tys. Plus 108,9 19,9 26 38 tys.

W przypadku 5G, T-Mobile nie zdeklasował jednak konkurentów we wszystkich kategoriach. Klienci sieci Play zanotowali minimalnie większą prędkość wysyłania danych.