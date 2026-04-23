Kto ma najszybszy internet mobilny w Polsce? Ten operator zostawił rywali w tyle
Dane za pierwszy kwartał 2026 roku pokazują, że na polskim rynku telekomunikacyjnym wyłonił się bezapelacyjny lider sieci komórkowych.
Platforma SpeedTest.pl opublikowała najnowszy raport dotyczący prędkości internetu mobilnego w naszym kraju. Zestawienie oparto na solidnej próbie badawczej, obejmującej łącznie 823 tysiące pomiarów przeprowadzonych od stycznia do marca 2026 roku.
Najszybszy internet mobilny w Polsce w I kwartale 2026. T-Mobile na szczycie podium
W ogólnym zestawieniu połączeń mobilnych, T-Mobile zdominował wszystkie najważniejsze wskaźniki pomiarowe. Operator ten zagwarantował użytkownikom nie tylko najwyższe prędkości pobierania i wysyłania danych, ale również najniższe opóźnienia.
|Operator 3G/4G/5G
|Pobieranie [Mb/s]
|Wysyłanie [Mb/s]
|Ping [ms]
|Liczba testów
|T-Mobile
|149,0
|20,9
|23
|172 tys.
|Orange
|129,3
|19,1
|24
|220 tys.
|Play
|96,4
|19,2
|28
|270 tys.
|Plus
|55,4
|12,6
|33
|160 tys.
Wyjąwszy T-Mobile, jeszcze tylko firmie Orange udało się odnotować trzycyfrową średnią prędkość pobierania.
Największym przegranym okazał się Plus, który zanotował najniższe wyniki we wszystkich kategoriach - download, upload i ping.
T-Mobile wygrywa również ze swoim 5G
Wyraźną przewagę widać również w segmencie najnowocześniejszej infrastruktury. Uwzględniając wyłącznie pomiary dokonane w ramach sieci 5G, T-Mobile po raz kolejny nie dał szans rywalom, osiągając imponującą średnią prędkość pobierania wynoszącą aż 318 Mb/s. To jedyny operator, który zanotował wynik z "trójką" z przodu.
|Operator 5G
|Pobieranie [Mb/s]
|Wysyłanie [Mb/s]
|Ping [ms]
|Liczba testów
|T-Mobile
|318,2
|33,3
|20
|50 tys.
|Orange
|296,1
|32,8
|22
|61 tys.
|Play
|220,4
|33,4
|24
|57 tys.
|Plus
|108,9
|19,9
|26
|38 tys.
W przypadku 5G, T-Mobile nie zdeklasował jednak konkurentów we wszystkich kategoriach. Klienci sieci Play zanotowali minimalnie większą prędkość wysyłania danych.
