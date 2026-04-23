Kto ma najszybszy internet mobilny w Polsce? Ten operator zostawił rywali w tyle

Miron Nurski | Redaktor serwisu benchmark.pl
Dane za pierwszy kwartał 2026 roku pokazują, że na polskim rynku telekomunikacyjnym wyłonił się bezapelacyjny lider sieci komórkowych.

Platforma SpeedTest.pl opublikowała najnowszy raport dotyczący prędkości internetu mobilnego w naszym kraju. Zestawienie oparto na solidnej próbie badawczej, obejmującej łącznie 823 tysiące pomiarów przeprowadzonych od stycznia do marca 2026 roku. 

Najszybszy internet mobilny w Polsce w I kwartale 2026. T-Mobile na szczycie podium

W ogólnym zestawieniu połączeń mobilnych, T-Mobile zdominował wszystkie najważniejsze wskaźniki pomiarowe. Operator ten zagwarantował użytkownikom nie tylko najwyższe prędkości pobierania i wysyłania danych, ale również najniższe opóźnienia. 

Operator 3G/4G/5GPobieranie [Mb/s]Wysyłanie [Mb/s]Ping [ms]Liczba testów
T-Mobile149,020,923172 tys.
Orange129,319,124220 tys.
Play96,419,228270 tys.
Plus55,412,633160 tys.

Wyjąwszy T-Mobile, jeszcze tylko firmie Orange udało się odnotować trzycyfrową średnią prędkość pobierania. 

Największym przegranym okazał się Plus, który zanotował najniższe wyniki we wszystkich kategoriach - download, upload i ping. 

T-Mobile wygrywa również ze swoim 5G

Wyraźną przewagę widać również w segmencie najnowocześniejszej infrastruktury. Uwzględniając wyłącznie pomiary dokonane w ramach sieci 5G, T-Mobile po raz kolejny nie dał szans rywalom, osiągając imponującą średnią prędkość pobierania wynoszącą aż 318 Mb/s. To jedyny operator, który zanotował wynik z "trójką" z przodu. 

Operator 5GPobieranie [Mb/s]Wysyłanie [Mb/s]Ping [ms]Liczba testów
T-Mobile318,233,32050 tys.
Orange296,132,82261 tys.
Play220,433,42457 tys.
Plus108,919,92638 tys.

W przypadku 5G, T-Mobile nie zdeklasował jednak konkurentów we wszystkich kategoriach. Klienci sieci Play zanotowali minimalnie większą prędkość wysyłania danych.

