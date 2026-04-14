Lidl globalnym operatorem komórkowym. Sieć rozszerza działalność

Grupa Schwarz, właściciel sieci Lidl, wykonała właśnie duży krok w stronę rozwoju swoich usług telekomunikacyjnych.

Niemiecki gigant handlowy ogłosił strategiczne partnerstwo z firmą 1Global, przejmując jednocześnie 9,9 proc. udziałów w tym przedsiębiorstwie. Celem jest rozwój wirtualnej sieci Lidl Connect, która działa już w Niemczech, Austrii i Szwajcarii.

1Global to firma zajmująca się dostarczaniem usług telekomunikacyjnych oraz dystrybucji wirtualnych kart eSIM w wielu krajach na świecie, w ramach współpracy z lokalnymi operatorami.

Porozumienie zakłada, przez najbliższe pięć lat firma 1Global będzie wyłącznym partnerem technologicznym Lidla, udostępniając swoje licencje oraz infrastrukturę w celu budowy cyfrowych usług łączności. Lidl zajmie się pozyskiwaniem klientów i ich obsługą, natomiast 1GLOBAL dostarczy zaplecze techniczne i umowy z lokalnymi operatorami infrastrukturalnymi.

Centrum zarządzania usługami stanie się aplikacja Lidl Plus, która z narzędzia lojalnościowego ewoluuje w stronę wielofunkcyjnej platformy.

Operator Lidl Connect w Polsce? Szanse na to zdają się być duże

Wielomilionowa umowa może sugerować plany dotyczące szerokiej ekspansji. 1Global posiada obecnie licencje telekomunikacyjne w 12 krajach, ale w planach ma rozszerzenie działalności do ponad 30 państw.

Z naszej perspektywy najważniejszy jest fakt, że 1Global prowadzi operacje również w Polsce w ramach współpracy z siecią Play. To właśnie na zapleczu technicznym tej firmy bazuje wirtualny operator Revolut Mobile, który pod koniec ubiegłego roku zadebiutował w Polsce jako pierwszym kraju na świecie.

Biorąc pod uwagę wysoką pozycję Lidla na naszym rynku, popularność aplikacji Lidl Plus wśród Polaków oraz obecność gotowej infrastruktury 1Global, wprowadzenie oferty Lidl Connect nad Wisłą wydaje się jedynie kwestią czasu.