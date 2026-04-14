Możesz sam naprawić MacBooka Neo. A przy okazji zmienić jego kolor

MacBook Neo udowadnia, że laptop nie musi być jednorazowy. Możesz go nie tylko łatwo naprawić, ale też zmienić jego wygląd według własnego gustu. Kolorowa klawiatura? Nowa obudowa? Teraz to prostsze niż kiedykolwiek.

Jeszcze niedawno laptopy kojarzyły się z urządzeniami, których lepiej nie otwierać bez wizyty w serwisie. Teraz to się zmienia – a MacBook Neo jest tego najlepszym przykładem. To sprzęt, który nie tylko można naprawić samodzielnie, ale też… spersonalizować wizualnie.

Laptop, który nie boi się śrubokręta

Według ekspertów zajmujących się naprawą elektroniki, MacBook Neo to jeden z najbardziej “naprawialnych” laptopów Apple od lat. Wymiana podzespołów została uproszczona, a części zamienne są dostępne dla użytkowników.

To oznacza jedno: jeśli coś się zepsuje, nie musisz od razu kupować nowego sprzętu. W wielu przypadkach wystarczy zamówić odpowiedni komponent i samodzielnie go wymienić.

Personalizacja? Tak, i to pełną parą

Najciekawsze jest jednak coś innego. Producent nie ogranicza użytkowników do jednego koloru części zamiennych. Możesz więc stworzyć naprawdę unikalną konfigurację. Indygo z różową klawiaturą? Zielony dół i srebrna góra? Czemu nie!

Ile to kosztuje? Personalizacja i naprawy mają swoją cenę, ale nie są poza zasięgiem przeciętnego użytkownika. Oto przykładowe koszty części ze sklepu Self Service Repair:

Górna część obudowy: 844,36 zł

Dolna część obudowy: 165,55 zł

Klawiatura: 674,91 zł

Trackpad: 377,78 zł

Ekran: 1480,81 zł

Bateria: 664,95 zł

Najdroższy pozostaje ekran, ale już wymiana obudowy czy klawiatury może być atrakcyjną opcją dla tych, którzy chcą odświeżyć wygląd swojego laptopa.

Społeczność technologiczna już zaczęła eksperymentować z MacBookiem Neo. Niektórzy użytkownicy poprawiają chłodzenie, inni zwiększają dysk. To pokazuje, że urządzenie daje więcej swobody niż typowy laptop tej klasy.

Nowe podejście do elektroniki

MacBook Neo wpisuje się w rosnący trend: sprzęt ma być trwalszy, łatwiejszy do naprawy i bardziej "twój”. To dobra wiadomość nie tylko dla portfela, ale też dla środowiska.

Bo może się okazać, że zamiast kupować nowy laptop co kilka lat… wystarczy od czasu do czasu wymienić kilka części – i nadać mu zupełnie nowe życie.