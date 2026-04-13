Okulary Apple nabrały kształtów. Firma testuje cztery warianty

Apple szykuje się na rywalizację z Metą i bierze ją na poważnie. Inteligentne okulary to coś, co ma pokazać, że firma ma kilka świeżych pomysłów, a do tego zwracać na siebie uwagę designem oraz możliwościami sztucznej inteligencji.

O tym, że Apple szykuje okulary bez ekranu, wiemy już od pewnego czasu. Teraz Mark Gurman z Bloomberga informuje o tym, w jakim kierunku ma iść produkt, nad którym prace rozpoczęły się blisko przed dekadą.

Przez ten czas firma zrezygnowała z wizji urządzenia rozszerzonej rzeczywistości i skupiła się na okularach bez ekranu. Początkowo okulary bez ekranu miały się pojawić w 2020 roku, headset rzeczywistości mieszanej w 2021 roku, a prawdziwe okulary AR – w połowie 2022 roku. Z tego wszystkiego wyszło tylko Apple Vision Pro, które trafiło na rynek w 2024 roku. Na okulary AR być może przyjdzie jeszcze czas, ale to kwestia kilku lat. Szybciej mamy doczekać się okularów bez ekranu.

Jaka ma być strategia Apple dotycząca okularów?

Na okulary bez ekranu będziemy musieli poczekać do końca 2026 roku, a do sprzedaży mają trafić w 2027 roku. Firma stawia przede wszystkim na wyższą jakość wykonania oraz lepszą integrację z iPhonem, a to coś, czego konkurencja nie może łatwo uzyskać. W tworzeniu designu okularów firma pójdzie swoją ścieżką i nie zapowiada się, by za wygląd miała odpowiadać jedna z wiodących firm optycznych. W przypadku okularów Mety za projekt odpowiadało EssilorLuxottica SA.

Okulary Meta Rayban

Firma przygotowała co najmniej cztery różne style i według informatora Marka Gurmana planuje wypuścić niektóre z nich. Materiałem, z jakiego wykonane będą okulary, będzie octan celulozy, który nazywa się potocznie sztucznym jedwabiem. To włókno stanowi ekologiczną alternatywę dla plastiku i powstaje w wyniku chemicznej obróbkki celulozy. Wybranie go pomoże firmie w realizacji celów ekologicznych, powiązanych z niższym zużyciem dwutlenku węgla.

Apple przygotowało kilka wykonań urządzeń:

Duże, prostokątne oprawki, podobne do Ray-Ban Wayfarers;

Smuklejsze, prostokątne oprawki, podobne do okularów Tima Cooka;

Większe owalne bądź okrągłe oprawki;

Mniejsze, bardziej wyrafinowane owalne bądź okrągłe oprawki.

Okulary Tima Cooka mogą być inspiracją jednego z designów

Kolory, które testowano to czarny, oceaniczny i jasnobrązowy. Celem wyglądu ma być to, by od razu było wiadomo, że są to okulary od Apple. Może w tym pomóc umieszczenie systemu kamer, które będą owalami, nie zaś okręgami, jak w okularach Mety Ich brzegi otoczą światła, które poinformują o nagrywaniu.

Pod względem funkcji, okulary będą pomagały w codziennych zadaniach. Mark Gurman wskazuje, poza robieniem zdjęć i nagrywaniem wideo, obsługę rozmów telefonicznych, odsłuchiwanie powiadomień, odtwarzanie muzyki oraz bezdotykowe funkcje powiązane z asystentem Siri.

Okulary są częścią szerszej strategii, w której Apple skupia się na stworzeniu wielu kategorii ubieralnych urządzeń. Wcześniej mówiło się o chociażby wyposażonej w kamerę przypince oraz o nowej generacji słuchawek AirPods. Sercem interakcji tych urządzeń z ulepszoną Siri najpewniej jednak pozostanie iPhone.

iPhone Air 2 najpewniej trafi na rynek, a o składaka nie ma co się martwić

Oprócz okularów, Mark Gurman poinformował, że plotki o opóźnieniu premiery składanego iPhone’a nie są prawdą. Kilka osób potwierdziło, że prace są na zaawansowanym etapie i celem jest premiera w połowie września, razem z iPhone’ami 18 Pro i 18 Pro Max. Sprzedaż ma rozpocząć się w tym samym momencie albo niewiele później, co w przypadku modeli z serii 18 Pro.

Mark Gurman przyznał także, że Apple najpewniej da jeszcze jedną szansę serii Air. Raczej nie będzie to w tym roku. Historycznie podserie iPhone’ów miały co najmniej dwie odsłony (wyjątkiem jest seria 5C). Modele iPhone 12 i 13 pojawiły się w wersji Mini, a modele 14, 15 i 16 w wariancie Plus.