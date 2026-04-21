Polacy się doczekali. OPPO Find X9 Ultra to pierwszy reprezentant serii Ultra, który trafi do naszego kraju.

Choć polski oddział OPPO potwierdził już dostępność Find X9 Ultra nad Wisłą, ceny trzymane są póki co w tajemnicy. Wiadomo jedynie, że oferta premierowa ruszy 29 kwietnia.

OPPO Find X9 Ultra ma poczwórny aparat z najwyższym przybliżeniem optycznym na rynku

OPPO Find X9 Ultra stanowi bezpośrednią konkurencję dla vivo X300 Ultra oraz Xiaomi Leitzphone. Podczas gdy te telefony mają potrójne aparaty, OPPO zastosowało dodatkową kamerę z peryskopowym teleobiektywem 10x. Jako że aparat ten ma rozdzielczość 50 Mpix, producent deklaruje, że smartfon jest w stanie osiągnąć nawet 20-krotny zoom o jakości optycznej.

Kluczem do zmieszczenia w telefonie 50-megapikselowej matrycy z tak dużym przybliżeniem jest autorski system Quintuple Prism Reflection Periscope. Światło wewnątrz peryskopowego modułu odbija się aż pięć razy, co pozwoliło na skrócenie całkowitej długości modułu o 20 proc., dzięki czemu telefon zachowuje akceptowalne wymiary przy zachowaniu natywnej ogniskowej 230 mm.

OPPO Find X9 Ultra ma peryskopowy teleobiektyw 10x o nietypowej konstrukcji

Tak złożona ścieżka optyczna niesie ze sobą ryzyko powstawania flar i światła rozproszonego, które pogarsza kontrast zdjęć. Aby temu zapobiec, OPPO zastosowało architekturę Pristine Optical Path, w której pryzmaty oddzielone są nanometrową membraną oraz specjalną kapsułą powietrzną. Według deklaracji producenta, to rozwiązanie eliminuje 99,999 proc. niepożądanych refleksów świetlnych.

Równie istotną zmianą jest modyfikacja systemu stabilizacji. Przy tak skomplikowanym układzie pryzmatów tradycyjna stabilizacja soczewek okazała się niewystarczająca, dlatego inżynierowie zastosowali technologię Sensor Shift, przenosząc kompensację drgań bezpośrednio na matrycę.

OPPO Find X9 Ultra ma fizyczny przycisk aparatu

Cały system aparatów OPPO Find X9 Ultra został opracowany w ścisłej współpracy z marką Hasselblad. Składa się na niego:

aparat główny 200 Mpix (1/1,12 cala) z przysłoną f/1,5 i optyczną stabilizacją;

aparat 50 Mpix (1/1,95 cala) z obiektywem ultraszerokokątnym i przysłoną f/2,0;

aparat 200 Mpix (1/1,28 cala) z teleobiektywem 3x, przysłoną f/2,6, optyczną stabilizacją obrazu i trybem makro 15 cm;

aparat 50 Mpix (1/2,75 cala) z teleobiektywem 10x, przysłoną f/3,5 i stabilizacją matrycy;

sensor multispektralny True Color Camera do pomiaru balansu bieli.

Oprogramowanie aparatu OPPO Find X9 Ultra opracowano na bazie wytycznych Hasselblada. Nowy profil Master Mode charakteryzuje się porzuceniem agresywnego, sztucznego mapowania tonów na rzecz bardziej stonowanego, surowego zapisu obrazu, wolnego od nadmiernej obróbki cyfrowej. Oprogramowanie pozwala na rejestrację plików w standardach 50 MP RAW MAX i JPEG MAX, obsługując jednocześnie zapis w rozdzielczości optycznej na sześciu różnych ogniskowych, obejmujących zakres od 14 do 230 mm.

W kontekście rejestracji wideo, OPPO Find X9 Ultra wprowadza obsługę formatów o wysokim klatkażu oraz rozdzielczości, w tym 4K przy 120 klatkach na sekundę oraz 8K przy 30 klatkach na sekundę. Z myślą o osobach zajmujących się profesjonalną gradacją kolorów, urządzenie zostało certyfikowane w standardzie ACES i obsługuje surowy profil O-Log2. Wprowadzono również natywną obsługę zewnętrznych plików 3D LUT z opcją trwałego nałożenia profilu kolorystycznego na rejestrowany plik (LUT Burn-in).

OPPO Find X9 Ultra z nowym telekonwerterem

Zgodnie z ostatnimi trendami, OPPO Find X9 Ultra sprzedany będzie z opcjonalnym zestawem fotograficznych akcesoriów. Earth Explorer Kit obejmuje specjalne etui z mocowaniem, uchwyt z fizycznymi przyciskami oraz telekonwerter 300 mm.

OPPO Find X9 Ultra Hasselblad Earth Explorer Kit

Dodatkowa soczewka nakładana jest na 200-megapikselowy aparat 3x i wydłuża wartość przybliżenia optycznego do 13x, a więc nieco mniej niż w przypadku nowego telekonwertera do vivo X300 Ultra (400 mm, 17x).

Tak prezentuje się pełna specyfikacja:

OPPO Find X9 Ultra Ekran AMOLED 6,82 cala,

3120 x 1440 (504 ppi),

144 Hz Głośniki stereo Czip Snapdragon 8 Elite Gen 5 Pamięć RAM 16 GB,

LPDDR5X Pamięć na dane 512 GB lub 1 TB,

UFS 4.1 Aparat główny 200 Mpix (1/1,12 cala),

f/1,5,

optyczna stabilizacja Aparat UW 50 Mpix (1/1,95 cala),

ultraszerokokątny,

f/2,0 Aparat tele 200 Mpix (1/1,28 cala),

teleobiektyw 3x,

peryskopowy,

f/2,2,

optyczna stabilizacja,

tryb makro 15 cm Aparat tele 50 Mpix (1/2,75 cala),

teleobiektyw 10x,

peryskopowy,

f/3,5,

stabilizacja matrycy Aparat przedni 50 Mpix (1/2,75 cala),

f/2,4 Bateria 7050 mAh,

ładowanie 100 W,

bezprzewodowe 50 W,

indukcyjne zwrotne Łączność 5G,

Wi-Fi 7,

Bluetooth 6.0,

NFC,

podczerwień,

USB-C 3.2 Gen 1,

eSIM Zabezpieczenia Czytnik linii papilarnych,

w ekranie,

ultradźwiękowy Wymiary 163,16 x 76,97 x 8,65 mm (pomarańczowy),

163,16 x 76,97 x 9,1 mm (czarny) Waga 235 g (pomarańczowy),

236 g (czarny) Android Android 16,

ColorOS 16 Odporność IP66 / IP68 / IP69

W Polsce OPPO Find X9 Ultra dostępny będzie w czarnej oraz pomarańczowej wersji kolorystycznej.