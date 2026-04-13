OPPO Find X9 Ultra w całej okazałości. Pokazali wygląd jeszcze przed premierą

Miron Nurski | Redaktor serwisu benchmark.pl
OPPO szykuje się do premiery telefonu z jednym z najbardziej zaawansowanych systemów aparatów na rynku. A tak wygląda jego obudowa.

OPPO Find X9 Ultra będzie stanowił bezpośrednią konkurencję dla vivo X300 Ultra czy Xiaomi Leitzphone. Producent potwierdził już, że - podobnie jak one - będzie dostępny w Europie. 

Choć globalna premiera dopiero przed nami, producent opublikował spory zestaw zdjęć promocyjnych jeszcze przed pełną prezentacją. 

OPPO Find X9 Ultra w trzech wersjach kolorystycznych

Producent potwierdził, że OPPO Find X9 Ultra będzie dostępny w srebrnej, pomarańczowej i czarnej wersji kolorystycznej. Ta ostatnia wyróżnia się obecnością dwóch płatów wegańskiej skóry na tylnym panelu, które upodabniają całą konstrukcję do aparatów Hasselblada. 

Choć OPPO Find X9 Ultra sam w sobie będzie miał mocno wyśrubowany aparat, dla najbardziej wymagających użytkowników przygotowano fotograficzny zestaw Hasselblad Earth Explorer Master Kit. W jego skład wejdzie m.in. specjalne etui oraz telekonwerter, wydłużający zakres przybliżenia optycznego. 

Z ujawnionych informacji wynika, że system wbudowanych aparatów obejmować będzie:

  • aparat główny 200 Mpix z przysłoną f/1,5;
  • aparat 50 Mpix z obiektywem ultraszerokokątnym 14 mm;
  • aparat 200 Mpix z teleobiektywem 3x;
  • aparat 50 Mpix z teleobiektywem 10x i przysłoną f/3,5. 

Kluczowym elementem urządzenia jest przeprojektowany peryskopowy teleobiektyw o natywnej ogniskowej 230 mm. Aby połączyć dużą matrycę z 10-krotnym przybliżeniem optycznym, zastosowano system Quintuple Prism Reflection Periscope, w którym światło odbija się pięciokrotnie, co pozwoliło zmniejszyć gabaryty całego modułu. Choć zdjęcia zdradzają, że wyspa aparatów i tak nie należy do najmniejszych. 

Więcej szczegółów na temat specyfikacji i dostępności OPPO Find X9 Ultra poznamy 21 kwietnia.

