Ciekawostki

Pobili rekord człowieka. Na co dzień produkują smartfony

przeczytasz w 2 min.
Michał Mielnik | Redaktor serwisu benchmark.pl
Dyskutuj z nami

Pekiński półmaraton był szczególny nie tylko ze względu na udział aż 12 tys. biegaczy z całego świata. Po raz drugi w imprezie wzięły udział humanoidalne roboty, a jednemu z nich udało się nawet pobić rekord ustanowiony przez człowieka.

Chińskie roboty potrafią coraz więcej i stają się coraz popularniejsze, także w Polsce, dzięki wyczynom Edwarda Warchockiego. Ten sam producent odpowiedzialny za memicznego Edwarda, Unitree, rozwija się także roboty biegające na krótkim dystansie z prędkością zbliżoną do najlepszych sprinterów.

Humanoidalne roboty na półmaratonie w Pekinie pojawiły się po to, by zmazać plamę po ich poprzednim występie. W pierwszej edycji najlepszy rezultat spośród 21 robotów uzyskał Tiangong Ultra, który pokonał trasę w dwie godziny i 40 minut. Robotowi towarzyszyli operatorzy, którzy biegli obok niego i sterowali jego ruchami podczas całej trasy oraz pomagali się podnosić podczas licznych upadków. Drugi robot trafił na metę po ponad 3 godzinach i 35 minutach.

To zdecydowanie poniżej ludzkiego rekordu półmaratonu, który w Lizbonie 8 marca 2026 r. ustanowił Jacob Kiplimo z Ugandy, a który wynosi 57 minut i 30 sekund. Ten rezultat był o 10 sekund lepszy od poprzedniego rekordu. W przypadku drugiego półmaratonu w Pekinie z udziałem robotów maszynom udało się przebić poprzedni rekord o znacznie więcej, choć nie obyło się bez upadków i obijania band.

Robot firmy od smartfonów biega szybciej od człowieka 

W tym roku producenci robotów postawili sobie za cel, by jak najwięcej z nich autonomicznie pokonało całą trasę i według danych BBC udało się to w 40 proc. przypadków.  Na starcie pekińskiego półmaratonu znajdowało się ponad 100 zespołów inżynierów, którzy wystawili ponad 300 maszyn. Większość z nich stanowiły konstrukcje zbudowane w Chinach, ale swoje roboty zaprezentowało też pięć zespołów z innych krajów. 

Zwycięzcą okazał się robot marki specjalizującej się w smartfonach. Honor Lightning pokonał trasę mierzącą 21 km i 97,5 metra w 50 minut i 26 sekund. Rezultat mógłby być lepszy, gdyby w kluczowym momencie robot nie zaliczył kontaktu z barierkami. Mierząca 169 centymetrów maszyna nie jest ostatnim pokazem możliwości tej firmy – po wygranym maratonie producent zapowiedział produkcję robotycznego psa oraz precyzyjnej dłoni podobnej do ludzkiej. 

Osiągnięcie Honora jest o tyle wyjątkowe, że robot pokonał całą trasę (choć były to dwa szerokie pasy drogi) autonomicznie. W przypadku robota sterowanego pilotem Honor osiągnął jeszcze lepszy rezultat – 48 minut i 19 sekund. W porównaniu do poprzedniej edycji, najlepszy rezultat autonomicznej wersji jest lepszy o blisko dwie godziny - w 2025 roku Tiangong Ultra pokonał trasę w dwie godziny 40 minut i 42 sekundy.

Komentarze

0
Zaloguj się, aby skomentować
avatar
Komentowanie dostępne jest tylko dla zarejestrowanych użytkowników serwisu.

    Nie dodano jeszcze komentarzy. Bądź pierwszy!

Witaj!

Niedługo wyłaczymy stare logowanie.
Logowanie będzie możliwe tylko przez 1Login.

Połącz konto już teraz.

Zaloguj przez 1Login