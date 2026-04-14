Strzela w grze, telewizor gaśnie. Gracz odkrył dziwny problem z LG OLED

Nowoczesna technologia potrafi zaskakiwać – i nie zawsze w pozytywny sposób. Użytkownik Reddita zauważył, że jego LG C1 OLED TV wyłącza się w trakcie gry w Resident Evil: Requiem. Winny? Jeden, wyjątkowo jasny efekt specjalny.

Na platformie Reddit użytkownik o nicku yorgo332 opisał zaskakujące zachowanie swojego telewizora LG C1 OLED TV. Podczas gry w Resident Evil: Requiem urządzenie potrafi nagle się wyłączyć – i to w bardzo konkretnym momencie. Problem pojawia się przy oddawaniu strzału z rewolweru.

Nagranie udostępnione przez gracza pokazuje, że wystarczy jeden błysk wystrzału, by ekran zgasł całkowicie. Nie chodzi tu jednak o błąd gry czy awarię sprzętu w klasycznym rozumieniu. Winowajcą okazuje się… jasność.

Kiedy efekt specjalny staje się problemem

Jak tłumaczy serwis TechRadar, sceny z wystrzałem generują bardzo intensywny błysk – niemal pełnoekranowy, o ekstremalnej jasności. W przypadku telewizorów OLED, takich jak LG C1, każdy piksel świeci niezależnie. To oznacza, że przy nagłym rozbłysku ogromna liczba pikseli musi jednocześnie osiągnąć wysoką luminancję.

W praktyce prowadzi to do chwilowego, ale bardzo dużego zapotrzebowania na energię. Jeśli przekroczy ono bezpieczne wartości, telewizor reaguje natychmiastowym wyłączeniem. To nie usterka, lecz mechanizm ochronny.

OLED ma swoje granice

Technologia OLED różni się znacząco od klasycznych ekranów LCD. Tam podświetlenie jest stałe, a jasność regulowana warstwowo. W OLED każdy piksel działa osobno, co daje świetny kontrast, ale też oznacza większe obciążenie przy ekstremalnych scenach.

Nagłe, intensywne błyski – szczególnie w HDR – mogą powodować skoki poboru mocy. Telewizor monitoruje takie sytuacje i w razie ryzyka przegrzania lub przeciążenia zasilania po prostu się wyłącza, by chronić podzespoły.

Czy da się temu zapobiec?

Użytkownicy, którzy napotkali podobny problem, wskazują na kilka sposobów ograniczenia jego występowania. Kluczowe jest zmniejszenie jasności panelu OLED oraz kontrastu w ustawieniach obrazu. Pomaga również obniżenie wartości szczytowej jasności HDR w samej grze.

Takie zmiany mogą nieco wpłynąć na efekt wizualny, ale jednocześnie znacząco zmniejszają ryzyko nagłego wyłączenia telewizora. To rozwiązanie tymczasowe, ale skuteczne – przynajmniej do momentu ewentualnej aktualizacji gry lub optymalizacji po stronie producenta.

Cała sytuacja pokazuje ciekawy paradoks współczesnej technologii. Gry dążą do coraz większego realizmu wizualnego, a sprzęt próbuje za nimi nadążyć. Czasem jednak efekty specjalne okazują się tak intensywne, że… przekraczają możliwości urządzenia.