Pragmata za darmo do kart GeForce. NVIDIA rusza z promocją dla graczy

Paweł Maziarz | Redaktor serwisu benchmark.pl
Jedna z najbardziej wyczekiwanych gier 2026 r. może trafić do Twojej biblioteki zupełnie za darmo. NVIDIA przygotowała promocję, w której przy zakupie kart GeForce RTX 50 oraz wybranych komputerów i laptopów zgarniesz Pragmata o wartości 259 zł.

Pragmata to bez wątpienia jeden z najbardziej intrygujących projektów ostatnich lat. Nowa produkcja od Capcom łączy science fiction z klimatem tajemnicy i emocjonalnej historii, przenosząc graczy do futurystycznej wizji świata – częściowo rozgrywającej się na Księżycu. 

Gra wyróżnia się nie tylko klimatem i narracją, ale też nowoczesną oprawą graficzną oraz naciskiem na zaawansowane technologie. To tytuł, który od początku powstawał z myślą o nowej generacji sprzętu. 

I właśnie dlatego teraz można zdobyć go za darmo. 

Pragmata za darmo przy zakupie GeForce RTX 50 

NVIDIA wystartowała z promocją skierowaną do graczy planujących upgrade sprzętu. Przy zakupie kart graficznych GeForce RTX 5090, 5080, 5070 Ti oraz 5070 – a także komputerów stacjonarnych i laptopów wyposażonych w te układy – można otrzymać grę Pragmata bez dodatkowych opłat. 

To bonus o wartości 259 zł, który realnie obniża koszt inwestycji w nowy sprzęt. Warunkiem jest zakup u partnerów biorących udział w akcji, ale jak zwykle w takich kampaniach lista sklepów jest szeroka - to praktycznie wszystkie duże sklepy z elektroniką.

Nie jest przypadkiem, że to właśnie Pragmata trafia do promocji. Produkcja powstawała we współpracy z NVIDIA i od początku projektowano ją tak, by w pełni wykorzystać możliwości nowych kart RTX. 

Twórcy przewidziali pełne wsparcie dla path tracingu, czyli najbardziej zaawansowanej formy ray tracingu, która zapewnia realistyczne oświetlenie i odbicia na niespotykanym wcześniej poziomie. Do tego NVIDIA DLSS 4 z technologią Multi Frame Generation oraz Ray Reconstruction, co przekłada się na ogromny wzrost wydajności przy zachowaniu wysokiej jakości obrazu. To szczególnie istotne przy tak wymagającym wizualnie tytule.

Twórcy zadbali też o implementację NVIDIA Reflex, która minimalizuje opóźnienia i poprawia responsywność rozgrywki – coś, co docenią nie tylko gracze akcji, ale każdy, kto ceni płynność sterowania.

