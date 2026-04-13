2 TB na karcie SD. Nowy model SanDisk kosztuje fortunę

Paweł Maziarz | Redaktor serwisu benchmark.pl
Wyobraź sobie kartę pamięci, na której mieści się cały dysk laptopa, a nawet dwa. SanDisk właśnie wprowadza model 2 TB w standardzie SD UHS-II V90. W Polsce kosztuje ponad 11 tysięcy złotych — i celuje w zawodowców, nie zwykłych użytkowników.

SanDisk nie wprowadza rewolucji w samej pojemności, bo na rynku już wcześniej pojawiały się karty 2 TB (także w formacie microSD). Różnica polega jednak na tym, że nowy model Extreme Pro SD UHS-II V90 stawia przede wszystkim na wysoką, stabilną wydajność w pełnym rozmiarze SD. 

W Polsce karta kosztuje ponad 11 tys. zł, co w zasadzie  stawia ją w kategorii sprzętu profesjonalnego, a nie konsumenckiego. Producent podkreśla jednak, że to narzędzie dla osób, które pracują z ogromnymi plikami wideo i zdjęciami w najwyższej jakości, gdzie każda sekunda zapisu ma znaczenie.

Prędkości, które mają znaczenie w 8K

Nowa karta nie jest tylko "pojemna”, ale też bardzo szybka. W praktyce osiąga około 310 MB/s przy odczycie i do 305 MB/s przy zapisie w trybie szczytowym. Stała prędkość zapisu wynosi co najmniej 90 MB/s, co potwierdza klasę V90. 

To właśnie ta stabilność sprawia, że karta jest skierowana do osób nagrywających wideo w 8K przy 30 klatkach na sekundę albo pracujących z dużymi plikami RAW w aparatach o wysokiej rozdzielczości. W tej lidze liczy się nie tylko maksymalna prędkość, ale przede wszystkim brak spadków podczas długiego zapisu.

Nie tylko szybkość, ale też odporność 

Nowa karta została zaprojektowana z myślą o trudnych warunkach pracy. Oferuje odporność IP68, co oznacza zabezpieczenie przed pyłem i wodą. Do tego dochodzi dostęp do oprogramowania odzyskiwania danych RescuePRO na okres dwóch lat. 

Takie funkcje mają “uspokoić” profesjonalistów pracujących w terenie - od fotografów przyrody po operatorów filmowych. 

Są jeszcze szybsze karty

Warto zaznaczyć, że na rynku istnieją szybsze standardy kart pamięci. SD Express potrafi osiągać prędkości rzędu 800 MB/s, jednak nadal nie oferuje tak dużych pojemności.  

Z kolei CFexpress, wykorzystywany w sprzęcie filmowym klasy premium, pozwala już na transfery sięgające nawet 3 900 MB/s. Do tego jest też znacznie tańszy. Problem w tym, że wymaga zupełnie innego slotu i sprzętu.

