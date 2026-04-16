Panie vivo, przegiął pan z tą ceną. Trudno uzasadnić sobie ten koszt [OPINIA]

Są smartfony drogie, najczęściej składane. Jest też vivo X300 Ultra, które chce przetestować wytrzymałość polskiego klienta. Pierwsze spotkanie z serią Ultra w Polsce to nie tylko trudna do przełknięcia cena, ale i pytanie – czy naprawdę ten smartfon musiał kosztować aż tyle?

Gdyby zapytać większość ludzi, co zrobiliby z 8500 złotych, nie pomyśleliby raczej o wydaniu ich na telefon. Nie tylko dlatego, że to dużo pieniędzy, które można przeznaczyć na wymarzone wakacje albo odkładany remont, ale też ze względu na to, że telefony z reguły nie kosztują tyle pieniędzy, przynajmniej te z jednym ekranem, który się nie zgina.

Mieliśmy już w Polsce przypadek, w którym flagowy smartfon fotograficzny z logiem Zeiss był wyceniony na ponad osiem tysięcy złotych. Sony Xperia Pro-I okazała się telefonem ciekawym, ale zdecydowanie produktem niszowym i poza aparatami nieszczególnie konkurencyjnym. Czy taki los czeka vivo?

Vivo X300 Ultra przekracza ceną granicę mojej wytrzymałości

Gdy na wydarzeniu przedpremierowym słyszałem od przedstawicieli firmy, że “ile by nie kosztował vivo X300 Ultra, ludzie i tak powiedzą, że za drogo” nie spodziewałem się, że firma tak podda temat i wyceni sam telefon na 8499 złotych. Jasne, są ku temu predyspozycje, a wśród nich zaawansowany system trzech aparatów z tyłu:

Główny aparat: Sony LYTIA 901 200 Mpix f/1.9, matryca 1/1,12”, PDAF, OIS gimbalowy, ekwiwalent 35 mm;

Aparat tele: Samsung HP0 200 Mpix f/2.7, matryca 1/1.4”, wielokierunkowy PDAF, OIS, ekwiwalent 85 mm, makro 3,4:1;

Aparat ultraszerokokątny: LYTIA 818 50 Mpix f/2.0, Dual Pixel PDAF 1/1,28”, OIS.

vivo X300 Ultra w zieleni

Ten dodatkowo wspiera 5-megapikselowy sensor detekcji z 12 kanałami, zaś optykę zabezpieczono powłoką Zeiss T*.

Producent chwali się wieloma rozwiązaniami, które mają uzasadniać cenę. Duże matryce ma wspierać oprogramowanie oraz układ obrazowania vivo VS1+. Zdjęcia mają zachowywać tę samą specyfikę na każdym z oczek. Każdy z aparatów pozwala na nagrywanie wideo w 4K i 120 klatkach na sekundę z Dolby Vision i w 10-bitowym formacie LOG, a do tego pozwala na wgrywanie LUT-ów oraz pracę w workflow ACES.

vivo X300 Ultra może zostać urządzeniem do wideo

Ludzie, dla których ostatnie zdanie nie jest czarną magią, zapewne są w stanie wydać takie pieniądze na telefon. Jestem niemal pewny, że znakomita większość z nich ma teraz pomarańczowego iPhone’a 17 Pro Max i tworzą masę poradników o tym, że telefonem da się nagrywać materiały wysokiej jakości.

Najprawdopodobniej mają jednak też aparat bezlusterkowy z o wiele mocniejszą stabilizacją, jeszcze większym pełnoklatkowym sensorem i obiektywem. I niekoniecznie musieli na to wydać o wiele więcej pieniędzy.

Wydaje mi się, że pozycjonowanie tego telefonu jako narzędzia do wideo nie będzie dla niego najlepsze. Być może dlatego vivo nadal obstaje przy proponowaniu do urządzenia zestawu fotograficznego z telekonwerterem Zeiss Telephoto Extender Gen 2 Ultra 400 mm, co pozwala z minimalną utratą jakości na robienie zdjęć z dużym przybliżeniem.

W zestawie Special Edition znajdziemy także grip z baterią o pojemności 2300 mAh z fizycznymi przyciskami. Do tego dostajemy uchwyt do statywu, etui ochronne, adaptery do montażu telekonwertera i do filtra polaryzacyjnego oraz ładowarkę o mocy 100W. Za to wszystko producent liczy sobie 2699 złotych w osobnej sprzedaży, a w zestawie z telefonem 11 198 złotych. W ofercie premierowej ten zestaw będzie jednak kosztował 9499 złotych.

Nie chcę dyskutować o tym, czy jest sens robienia z telefonu aparatu, zabierania mu poręczności (choć w dalszym ciągu jest on o wiele mniejszy niż podobny aparat z optyką o takiej ogniskowej), ale vivo X300 Ultra przez cenę stało się sprzętem o wiele bardziej niszowym niż musiało być.

Za prawie 2000 złotych mniej, bo obecnie kosztuje on 6499 złotych, możemy dorwać Xiaomi 17 Ultra. To telefon z wyśrubowaną niemal do tego samego stopnia specyfikacją, który w teście oceniłem bardzo pozytywnie.

Wejście na wyższy próg, by dostać tak naprawdę odrobinę większą baterię, odrobinę większą (ale niezauważalną dla większości) rozdzielczość ekranu i większe matryce aparatów (co nie zawsze przełoży się na drastycznie lepszą jakość) to niewiele jak na dużą dysproporcję cenową. Moim zdaniem producent powinien powalczyć o klienta wersją z 512 GB pamięci, co byłoby odczuwalnie tańsze.

vivo X300 Ultra pojawi się w Polsce w dwóch kolorach

Jednocześnie muszę uczciwie przyznać, że vivo X300 Ultra kosztuje porównywalnie dużo, co inne telefony z pamięcią 1 TB. W przypadku iPhone 17 Pro Max wersja 1 TB to koszt 8299 złotych, a Samsung Galaxy S26 Ultra o tej pojemności to 8699 złotych. Wychodzi na to, że vivo X300 Ultra plasuje się z ceną w środku.

Z pewnością rynek zweryfikuje tę cenę i vivo X300 Ultra będzie pojawiało się w tańszych ofertach, jednak sama cena początkowa pokazuje, że ktoś zapomniał o swojej pozycji na polskim rynku. Bycie innowatorem to jedno, ale realia rynku smartfonów są takie, że większość drogich urządzeń i tak robi znakomite zdjęcia, a najczęściej potrzebujemy ich do szybkiego uwieczniania chwil, a nie montowania ponad półkilogramowego zestawu z tyłu. Nie zrozumcie mnie źle - ekscytują mnie innowacje i kocham gadżety, ale w tym przypadku płaci się za nie naprawdę słono.

Już wkrótce Miron przyjrzy się dokładniej możliwościom vivo X300 Ultra i być może te zachwycą go na tyle, by cena miała większe uzasadnienie. W mojej opinii na dziś vivo po prostu pomyliło odwagę z odważnikiem i zapomniało o byciu konkurencyjnym w najważniejszym aspekcie – cenie.