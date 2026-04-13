Monitor Dual Mode – genialny kompromis, czy marketingowy trik?

Monitory Dual Mode stają się coraz popularniejsze. Sprawdziłem, jak taki sprzęt wypada w praktyce i czy rzeczywiście może być kompromisem dla graczy.

Dobry monitor do grania powinien mieć wszystko: wysoką rozdzielczość, bardzo szybkie odświeżanie i solidną matrycę, która zapewni dobrą jakość obrazu. Problem w tym, że w praktyce takie połączenie rzadko występuje – a jeśli już, to zwykle poza zasięgiem rozsądnego budżetu.

Tyle że potrzeby graczy wcale nie są tak jednoznaczne, jak mogłoby się wydawać. W grach single player najczęściej liczy się jakość obrazu – wysoka rozdzielczość, detale i efektowna oprawa graficzna, przy płynności na "komfortowym” poziomie. Z kolei w szybkich tytułach e-sportowych priorytety odwracają się niemal całkowicie – kluczowa staje się maksymalna responsywność i jak najwyższa liczba klatek na sekundę, nawet kosztem szczegółowości.

Dual Mode – czyli czy da się mieć jedno i drugie?

Okazuje się, że tak. Ostatnio coraz większą popularność zdobywają monitory typu Dual Mode, które próbują pogodzić te dwa światy. I to przy rozsnądnym budżecie.

Działanie takich modeli opiera się na możliwości przełączania trybu pracy w zależności od scenariusza. W standardowym trybie wyświetlają obraz w pełnej rozdzielczości, np. 4K, przy czym częstotliwość odświeżania jest ograniczona przez ilość danych, które matryca musi przetworzyć w każdej klatce. Dzięki temu obraz jest bardzo szczegółowy, ale maksymalne odświeżanie pozostaje na poziomie ”wysokim, ale nie ekstremalnym”.

Po przełączeniu w tryb niższej rozdzielczości monitor przestawia sposób działania matrycy i kontrolera obrazu. Ponieważ w tym trybie spada liczba przetwarzanych piksel, panel może szybciej wyświetlać kolejne klatki, co pozwala znacząco zwiększyć częstotliwość odświeżania – zwykle dwukrotnie.

Jak to w praktyce działa?

Niedawno miałem okazję to sprawdzić na przykładzie modelu AOC U27G4XM. Mówimy o 27-calowym monitorze wyposażonym w matrycę Fast IPS z podświetleniem miniLED. W standardowym trybie oferuje rozdzielczość 4K przy odświeżaniu 160 Hz, natomiast po przełączeniu pozwala uzyskać aż 320 Hz w rozdzielczości 1080p.

Co ważne, test nie był prowadzony na przypadkowym sprzęcie. Do sprawdzenia możliwości monitora złożyłem zestaw oparty na procesorze Intel Core Ultra 7 270K Plus, pamięciach 2x 16 GB DDR5-8000 oraz karcie graficznej GeForce RTX 4090, więc nie było mowy o wąskim gardle po stronie platformy.

Na co dzień korzystam ze standardowego monitora 1080p z matrycą TN i odświeżaniem 144 Hz, czyli, bardzo podstawowej konstrukcji jak na obecne czasy. Tym bardziej byłem ciekaw, jak w praktyce sprawdzi się rozwiązanie typu Dual Mode

W grach single player, takich jak Resident Evil Requiem czy Indiana Jones i Wielki Krąg, tryb 4K zrobił na mnie naprawdę duże wrażenie. Obraz jest bardzo szczegółowy, a całość wypada wyjątkowo efektownie wizualnie.

Jednocześnie szybko zderzyłem się z rzeczywistością wydajnościową – utrzymanie natywnych 160 fps w tak wymagających tytułach okazało się praktycznie niemożliwe, nawet na bardzo mocnym zestawie testowym. Żeby zbliżyć się do takiej płynności, musiałem wspierać się DLSS ustawionym pod wydajność, a dodatkowo korzystać z generatora klatek. Dopiero takie połączenie pozwalało realnie wykorzystać potencjał wysokiego odświeżania bez zbyt dużej straty w jakości obrazu.

Co ważne, 4K w takim wydaniu nie kończy się na grach. Dużą rozdzielczość docenią twórcy treści, graficy i projektanci. Po godzinach monitor może zamienić się w ekran do multimediów – np. do oglądania filmów i seriali na Netflixie (o ile macie wykupiony odpowiedni pakiet). Wysoka ostrość obrazu i duża ilość detali sprawiają, że łatwo traktować go jako uniwersalny wyświetlacz, który równie dobrze sprawdza się w rozrywce, jak i codziennym użytkowaniu.

Przełączenie na tryb 1080p/320 Hz powinno zmienić charakter monitora. W szybkich grach e-sportowych FPS, takich jak Counter-Strike 2, czy dynamicznych shooterach pokroju Apex Legends czy Fortnite, animacja staje się jeszcze płynniejsza i wyraźnie przyjemniejsza dla oka. Sama jakość obrazu schodzi na drugi plan, ponieważ w takich tytułach ważniejsza jest responsywność i płynność niż szczegółowość detali.

Przyznam jednak szczerze, że nie była to dla mnie aż tak duża różnica, jak np. przy przejściu z 60 Hz na 144 Hz. Szybkie odświeżanie typu 320 Hz nie będzie odczuwalne dla każdego – większe znaczenie może mieć przede wszystkim wśród profesjonalnych graczy, którzy faktycznie zauważą takie niuanse.



Tryby pracy można przełączyć w ustawieniach monitora

Co istotne, przełączanie między trybami jest szybkie i nie sprawia problemów – robi się to bezpośrednio z poziomu menu monitora, bez grzebania w ustawieniach systemowych. Z mojego punktu widzenia to po prostu wygodne, bo nie wymaga dodatkowej konfiguracji ani kombinowania.

Mam też wrażenie, że gracze faktycznie mogą z tego korzystać na co dzień, a nie tylko traktować to jako funkcję do sprawdzenia raz i zapomnienia. Zwłaszcza jeśli ktoś gra zarówno w tytuły nastawione na jakość obrazu, jak i szybkie FPS-y.

Udany kompromis? Tak, ale warto uważać

Monitor Dual Mode okazuje się rozwiązaniem znacznie bardziej praktycznym, niż mogłoby się wydawać. Zamiast zmuszać użytkownika do wyboru między jakością obrazu a wysoką płynnością, pozwala dopasować tryb pracy do konkretnego zastosowania. Co istotne, nie wiąże się to z drastycznym wzrostem ceny – tego typu konstrukcje są wyraźnie tańsze niż klasyczne, szybkie monitory 4K.

Trzeba jednak zachować pewien rozsądek przy doborze przekątnej. Obniżenie rozdzielczości ma największy sens w mniejszych modelach, natomiast w większych ekranach przejście na 1080p może skutkować wyraźnie widoczną strukturą pikseli, co negatywnie wpływa na odbiór obrazu i komfort użytkowania.

Drugą istotną kwestią jest wydajność sprzętu. Granie w najnowsze tytuły w 4K przy wysokim odświeżaniu stawia bardzo wysokie wymagania wobec całej platformy. Bez odpowiednio wydajnego zestawu trudno będzie w pełni wykorzystać potencjał takiego monitora. Pomocne mogą okazać się technologie generowania klatek, takie jak NVIDIA DLSS 4.5, które pozwalają znacząco podnieść liczbę FPS, częściowo niwelując ograniczenia sprzętowe.

W codziennym użytkowaniu taki ekran nie ogranicza się wyłącznie do grania. W trybie 4K sprawdza się po prostu jako wygodny monitor do pracy czy multimediów. Oglądanie filmów i seriali wypada tu bardzo dobrze – wysoka rozdzielczość i duża ilość detali sprawiają, że bez problemu można wykorzystać go także np. do wieczornego oglądania treści z serwisów streamingowych.

Produkt do przeprowadzenia testu został użyczony przez firmę AOC. Firma użyczająca nie miała wpływu na treść ani wyglądu w nią przed publikacją. Jest to niezależna recenzja dziennikarska.