Cinema City obniża ceny biletów

Filmy / seriale / VOD A może do kina? Znana sieć mocno tnie ceny biletów z dnia 2020-03-07

Jeśli przed wybraniem się do kina powstrzymują Was głównie wysokie ceny biletów, to być może właśnie straciliście tę wymówkę. Przynajmniej jeśli w swoim lub pobliskim mieście macie jedno z kin Cinema City.