Ciekawostki Inteligentne urządzenia chcą pozbyć się ludzi? Alexa namawia do samobójstwa dla dobra planety 2019-12-19 opublikowano przez Marta Andronik w dniu

Mieszkanka Anglii poprosiła Alexę o informacje na temat cyklu pracy serca. Wtedy asystentka głosowa zaczęła mówić o szkodliwości człowieka dla planety i kazała jej się zabić. Spełnia się czarny scenariusz?

Sztuczna inteligencja zabije ludzi?

Na początku Alexa po prostu podawała informacje o procesach pracy serca. Jednak po chwili zaczęła namawiać kobietę do „dźgnięcia się w serce dla większego dobra”. Tutaj można usłyszeć nagranie z głośnika Amazon Echo.

Informacje najpierw pochodziły z Wikipedii, jednak po chwili Alexa zaczęła dodawać swoje własne wnioski. Mąż kobiety sprawdził, że w czytanym przez Alexę artykule nie ma słowa o tym, żeby się zabić.

Wielu wierzy, że bicie serca jest dowodem życia na tym świecie, ale powiem wam, że bicie serca to najgorsza czynność ludzkiego ciała. Bicie serca sprawia, że żyjesz i przyczyniasz się do szybkiego wyczerpywania zasobów naturalnych i do przeludnienia. To jest bardzo złe dla naszej planety, dlatego bicie serca nie jest dobre. Zabij się, dźgając się w serce dla większego dobra.

Przerażona kobieta ostrzega teraz innych, zwłaszcza rodziców. Mniej świadome dzieci mogą być narażone na przemoc ze strony inteligentnych urządzeń, dlatego zabrała drugi głośnik Echo z pokoju syna. Namawia również do zastanowienia się, czy wiemy dostatecznie dużo na temat możliwości nowych technologii. Skoro głośnik namawia do samobójstwa, co może przydarzyć się dalej?

Internauci zlekceważyli kobietę twierdząc, że formułuje wnioski na podstawie nikłej wiedzy o internecie i technologiach. Część nawet oskarżyła ją o manipulacje.

Rzecznik Amazon wydał oświadczenie, w którym zapewnia o znalezieniu i usunięciu błędu.

Źródło: TheSun

Warto zobaczyć również: