Do usług Netflix i HBO GO dostępnych w ramach abonamentu komórkowego u operatora Play dołącza trzeci serwis VOD - Amazon Prime Video. Dostępna w promocji dla nowych i przedłużających umowę.

Amazon Prime Video to platforma online VOD, która dała się poznać polskiemu odbiorcy jako użyteczna pod względem oferty po Netflixie i HBO GO.

Wiele z obecnych na niej produkcji duplikuje się z tymi, które możemy obejrzeć za pośrednictwem dwóch pozostałych serwisów, ale są też rodzynki, które dziś znajdziemy tylko na Amazonie. Na przykład Człowiek z wysokiego zamku czy komediowy serial Fleabag (niedawno pojawił się jego 2 sezon), który wyróżniono niedawno Złotym Globem w kategorii najlepszy serial komediowy. Również odtwórczyni głównej roli Phoebe Waller-Bridge otrzymała tę nagrodę za Najlepszą aktorkę w serialu komediowym lub musicalu.

Na tym lista ciekawych propozycji Amazon Prime Video się nie kończy. To na nim zobaczymy 3 i 4 sezon Expanse, który na Netflixie doczekał się prezentacji tylko dwóch pierwszych sezonów. Amatorzy animowanych Gwiezdnych Wojen dostaną niedługo siódmy sezon Clone Wars, a miłośnicy Star Treka nie mogą pewnie doczekać się premiery serii Picard.

Amazon Prime Video promuje się też samodzielnie

Można psioczyć na Amazon Prime Video, brak polskich napisów w niektórych filmach, doszukiwać się wad w aplikacjach ją obsługujących, ale nie odmówimy serwisowi atrakcyjności oferty. Dzięki możliwości opłacania usługi co miesiąc i opcji rezygnacji w dowolnym momencie nie jesteśmy uwiązani i po obejrzeniu interesujących pozycji możemy rozstać się z serwisem.

Najpierw jednak trzeba się z nim zaznajomić. Amazon proponuje teraz promocyjne ceny przez pierwsze pół roku (2,99 euro/miesiąc), a potem 5,99 euro dla nowych klientów. Cena porównywalna z kosztami jakie należy ponieść za dostęp do HBO GO i niższa niż abonament za Netflix. Do tego mamy jeszcze tydzień szans na wypróbowanie serwisu bez opłat oraz opcję oglądania niektórych pozycji (zwykle to pierwsze odcinki seriali) bez zawierania umowy tylko po zalogowaniu się poprzez konto Amazon.

Amazon Prime Video w sieci Play - jak używać, za ile

Oferta sieci Play nie jest szalenie konkurencyjną propozycją dla subskrypcji poprzez sam Amazon Prime Video, ale stanowi za to dobrą opcję gdy akurat zmieniamy operatora lub mamy pewność, że ten serwis będzie nam towarzyszył znacznie dłużej.

Przez pierwsze 6 miesięcy Amazon Prime Video dostępny będzie bez opłat dla nowych abonentów i tych, którzy przedłużą umowę

Współpraca z Amazon Prime Video oznacza też, że po upływie promocyjnego okresu będzie można korzystać z dostępu do tej sieci w cenie 25 złotych i mieć tę cenę doliczoną do abonamentu w Play. Cena obejmuje wszystkie wszystkie dostępne treści serwisu, także te w jakości 4K. Amazon Prime Video oferuje również możliwość pobrania filmu czy serialu i obejrzenie go bez dostępu do internetu. Z konta można korzystać na trzech różnych urządzeniach jednocześnie. Oferta dostępna jest zarówno dla klientów indywidualnych, jak i biznesowych.

Amazon Prime Video jest dostępny poprzez aplikacje na wybrane smart TV, urządzenia mobilne z systemami Android i iOS oraz na stronie primevideo.com.

Dostęp do serwisu można aktywować w każdym salonie PLAY, na infolinii w przypadku umów zawieranych telefonicznie oraz w e-shopie przy samodzielnych zakupach internetowych. Po otrzymaniu wiadomości SMS z linkiem aktywacyjnym, użytkownik ma 30 dni na założenie konta w Amazon Prime Video. Podczas zakładania konta klient nie jest zobowiązany do podania numeru karty kredytowej, domyślnie, po okresie promocyjnym, jest uruchamiana płatność za usługę z rachunkiem Play.

Z dostępu do serwisu Klient może zrezygnować w dowolnym momencie w aplikacji Play24, podczas rozmowy z konsultantem w salonie lub poprzez infolinię.

Play obecnie jako jedyny operator w Polsce współpracuje jednocześnie z Amazon Prime Video, Netflix i HBO GO

Czekamy na kolejne działania Play. Czy wśród nich znajdzie się atrakcyjna opcja dostępu do Disney+ ? Czas pokaże, a narazie poznajcie nasza opinię na temat tej platformy i jej szans w walce o klienta z Netflixem.

Źródło: Play

Warto zobaczyć również: