Jeszcze przed targami CES 2020 firma Samsung zapowiedziała, że wystartował program certyfikacji 8K Association i specjalne odznaczenie otrzymają wyłącznie telewizory 8K klasy premium. Podczas samej imprezy koreański gigant pokazał swoje pierwsze takie urządzenie.

Telewizor 8K z certyfikatem - Samsung QLED Q950TS. Bez ramek, za to z pokaźną gamą funkcji

Stowarzyszenie 8K Association uznało, że takie logo jak powyżej należy się telewizorowi Samsung QLED Q950TS, o którym mogliście już u nas przeczytać. To tegoroczny flagowiec w ofercie producenta z Korei Południowej, wyróżniający się przede wszystkim niemal bezramkową konstrukcją (ekran stanowi aż 99 proc. przedniego panelu), choć mający mieć w rzeczywistości znacznie więcej atutów.

Oprócz oczywistości – czyli rozdzielczości 8K, obsługi HDR10+ i systemu Tizen – nowy telewizor będzie mógł pochwalić się funkcjami sztucznej inteligencji, dbającymi o to, by każda klatka wideo i wszystkie dźwięki docierały do widzów w optymalny sposób. Smukła konstrukcja sprawi, że powieszony telewizor będzie bliziutko ściany, kodeki AV1 i AI ScaleNet zagwarantują streaming w wysokiej jakości, a procesor Quantum 8K zapewni inteligentne skalowanie…

...Automatyczne dostosowywanie jasności pozwoli cieszyć się zawsze dobrymi warunkami do oglądania, rozwiązania Multi-View i Tap View powielą ekran smartfona na telewizorze, system audio 5.1 wypełni pokój realistycznym dźwiękiem, a funkcja Active Voice Amplifier poprawi słyszalność dialogów, gdy hałas dookoła będzie zbyt duży. I tak można by wymieniać te ciekawostki bez końca. Krótko mówiąc: zapowiada się kawał interesującego sprzętu.

Samsung pokazał też nowe telewizory lifestylowe na targach CES 2020

Oprócz flagowego telewizora 8K Samsung na ten rok przygotował także kilka serii QLED-ów o rozdzielczości 4K, ale na tym wciąż nie kończy się jego katalog. Znajdziemy w nim bowiem także telewizory lifestylowe: The Frame i The Serif w odświeżonych wersjach oraz zupełnie nowy The Sero, który już wam pokazywaliśmy.

Samsung The Sero to telewizor jedyny w swoim rodzaju, bo wyposażony w obrotowy ekran – gdy chcemy obejrzeć pionowe wideo, wyświetlacz tego urządzenia się do tego dostosuje, obracając się o 90 stopni. To świetne rozwiązanie, dostosowane przede wszystkim do młodych osób.

Technologia MicroLED żyje (i jest gotowa, by zawładnąć naszymi salonami)

Samsung wykorzystał też targi CES 2020 do tego, by przypomnieć o technologii MicroLED, pozwalającej na łatwe łączenie ze sobą paneli oraz zapewniającej wysoką głębię i szczytową jasność na poziomie 5000 nitów. Miał ku temu dobry powód, bo rozwiązanie to jest już gotowe do użytku domowego. Producent przygotował ekrany w czterech formatach: 75, 88, 93 i 110 cali.

