Blizzard stara się zachować twarz. Nie udaje, iż z Warcraft III: Reforged wszystko jest w porządku. Obiecuje aktualizacje, umożliwił też odzyskanie pieniędzy za grę niezadowolonym klientom. Zainteresowani tą opcją nie powinni jednak z tym czekać.

Zwrot pieniędzy za Warcraft III: Reforged to czasowa opcja

Warcraft III: Reforged został zmiażdżony przez graczy. To najgorzej oceniana gra na metacritic, która okazała się czymś zdecydowanie innym niż obiecywano przez premierą. Informowaliśmy już, że producent oferuje automatyczny zwrot pieniędzy za Warcraft III: Reforged. Trzeba doprecyzować to o dwie kwestie.

Po pierwsze, tak jak sugerowaliśmy nie ma tu znaczenia jak długo ktoś zainteresowany tą opcją bawił się w grze. Po drugie, automatyczny zwrot pieniędzy Warcraft III: Reforged dostępny jest „na razie”. To określenie, które nie pozostawia złudzeń. Mowa o czasowej opcji, z której zainteresowani powinni skorzystać, bo może być w każdej chwili wyłączona.

Pierwsza aktualizacja Warcraft III: Reforged już jest

Do zamieszania wokół Warcraft III: Reforged odniósł się bezpośrednio nawet J. Allen Brack, prezes Blizzard Entertainment. Nie powiedział jednak niczego zaskakującego. Jego wypowiedź nie odbiega od wcześniejszych komentarzy. Warcraft III: Reforged rozczarowuje, ale ma być lepszy. Nie zrezygnowano ze wsparcia i rozwoju gry.

„Szczerze mówiąc, to by ciężki tydzień. Nasza społeczność oczekuje od nas naprawdę niesamowitych rzeczy, a słyszeliśmy od niej, że nie osiągnęliśmy tu należytego poziomu. Nadal jednak stoimy za naszymi grami i konsekwentnie pokazujemy, że nie tylko wspieramy je, ale też rozwijamy, nawet po premierze, i zobowiązujemy się robić to również tutaj.”

Niestety, lista zmian wprowadzanych przez pierwszą aktualizację również nie spotkała się z ciepłym przyjęciem. Skupiono się bowiem tylko na mniejszych błędach. Można stwierdzić, że czasu na opracowanie łatki nie było wiele. Problem w tym, że Blizzard sam zapracował sobie na to, aby gracze nie mieli już wiele cierpliwości.

Kolejne aktualizacje w drodze, już sam fakt może być wystarczający do wyłączenia wspomnianej wyżej opcji automatycznego zwrotu pieniędzy. O tym, co dokładnie oferuje Warcraft III: Reforged w pierwotnym kształcie, bez wydawanych już i planowanych aktualizacji, możecie dowiedzieć w naszej recenzji gry.

Ten artykuł pochodzi ze strony benchmark.pl

Źródło: battle.net, usgamer

Warto zobaczyć również: