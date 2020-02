Kolejna świetnie wyglądająca produkcja w cyberpunkowym klimacie zmierza na pecety i konsole. Przedstawiamy wam Cloudpunk.

Wielu z nas czeka na Cyberpunk 2077 (i – jak wiemy – tego czekania będzie więcej niż się spodziewaliśmy). Na szczęście nie brakuje produkcji utrzymanych w podobnych klimatach, które albo już ujrzały światło dzienne albo są w drodze. Do tej drugiej listy dopisujemy dziś Cloudpunk – nieźle zapowiadającą się przygodówkę berlińskiego studia Ion Lands.

Zobacz najnowszy zwiastun gry Cloudpunk:

Cloudpunk zabiera nas do cyberpunkowego świata, który bez większych ograniczeń będziemy mogli zwiedzać na nogach lub w niezwykłym wehikule unoszącym się w powietrzu i poznawać kolejne intrygujące postacie. Podróż pomoże nam zrozumieć tajemnice, jakich pełno jest wokoło, a które związane są z korporacyjnymi spiskami, hakerskimi atakami czy zbuntowaną sztuczną inteligencją.

W grze Cloudpunk przejmujemy kontrolę nad początkującą kurierką imieniem Rania, a nasze decyzje będą miały realny i trwały wpływ na dalsze losy miasta Nivalis i jego mieszkańców. Tymi są nie tylko ludzie, ale też androidy i inne formy maszyn napędzanych sztuczną inteligencją.

Premiera Cloudpunk jeszcze w tym roku

Początkowo gra Cloudpunk miała trafić wyłącznie na pecety, ale olbrzymie zainteresowanie (a fakt, że została dodana do „listy życzeń” przez 85 tysięcy użytkowników, pozwala na takie określenie) skłoniło twórców do rozpoczęcia prac także nad innymi wersjami. W efekcie ta cyberpunkowa przygodówka zasili również katalogi PlayStation 4, Xbox One i Nintendo Switch. Wszystkie edycje powinny ukazać się jeszcze przed końcem tego roku.

