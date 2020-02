Komiksowa stylistyka, absurdalny humor i bezkompromisowa brutalność – taką wybuchową mieszankę przygotowała dla nas ekipa Ninja Theory. Dzisiaj stratują beta testy gry Bleeding Edge – kto może wziąć w nich udział?

Co powiesz na weekend z Bleeding Edge?

Gra Bleeding Edge znalazła się w naszym zestawieniu najbardziej wyczekiwanych produkcji I połowy 2020 roku. To wyczekiwanie dla wielu osób kończy się właśnie w walentynki. W startujących dziś beta testach udział może wziąć każdy, kto zamówił tę sieciową bijatykę w przedsprzedaży, a także każdy abonent usługi Xbox Game Pass – zarówno na Xbox One, jak i na pecetach.

Co warto podkreślić – Bleeding Ede pozwoli na cross-play i cross-save pomiędzy konsolami Xbox One i komputerami (nie tylko w aplikacji Xbox, ale też na platformie Steam).

Ninja Theory to studio, które dało nam takie perełki jak Heavenly Sword, DmC: Devil May Cry czy Hellblade: Senua’s Sacrifice. Jego najnowsze dzieło – Bleeding Edge – to drużynowa, sieciowa bijatyka, mająca być zarazem dynamiczna i brutalna, ale też zabawna i absurdalna. Zobaczcie jak wygląda na zwiastunie.

Zobacz zwiastun gry Bleeding Edge z E3 2019:

Beta testy Bleeding Edge ruszają w walentynki

Zamknięte beta testy gry Bleeding Edge potrwają od 14 lutego (godz. 19.00) do 17 lutego (godz. 21.00) – jeśli więc nie masz planów na walentynkowy weekend, a opłacasz abonament Xbox Game Pass, to może to właśnie będzie dla ciebie dobry sposób na spędzenie tych kilku wieczorów. Sprawdź też inne rzeczy, które rozweselą ci samotne walentynki.

Zebrane podczas tych beta testów informacje pomogą ekipie Ninja Theory dopracować swoją produkcję, a owoców tych prac posmakujemy już 13 marca, kiedy to rozpocznie się kolejny etap beta testów. Z kolei premiera pełnej wersji gry Bleeding Edge planowana jest na 24 marca 2020 roku.

Źródło: Ninja Theory, Xbox, informacja własna

Ten artykuł pochodzi ze strony benchmark.pl

Czytaj dalej o grach: