Z lekką obsuwą względem pecetowej wersji, ale zgodnie z planem, gra Darksiders Genesis dotarła dziś na konsole. Zabawę czas zacząć!

Dziś premiera Darksiders Genesis na konsolach

Dobrą zabawę, dodajmy, bo Darksiders Genesis to naprawdę solidna produkcja i jedno z największych pozytywnych zaskoczeń końcówki ubiegłego roku. Nie żebyśmy się niewiele spodziewali po tej serii z Jeźdźcami Apokalipsy w rolach głównych, ale twórcy postanowili w tym przypadku zupełnie zmienić zasady gry. I była to bardzo dobra decyzja, o czym od dziś mogą przekonywać się także posiadacze konsol PlayStation 4, Xbox One i Nintendo Switch.

Zobacz najnowszy zwiastun Darksiders Genesis na konsole:

W (przedstawiającym wydarzenia sprzed pierwszej części) Darksiders Genesis obserwujmy akcję z góry, niczym w Diablo. Całość prezentuje się bardzo przyjemnie dla oka – szczególnie gdy nasi bohaterowie popisują się swoimi niezwykłymi zdolnościami. Ale walka to tylko część zabawy – równie dużo frajdy daje zwiedzanie pięknie wykreowanego świata i rozwiązywanie kolejnych zagadek na naszej drodze.

Czystą przyjemnością jest też rozwijanie dwójki bohaterów, a więc Wojny i Waśni. W trybie jednoosobowym można się między nimi przełączać, ale dostępny jest też tryb kooperacji, w którym gracze mają przypisaną postać. W co-opa można grać zarówno na podzielonym ekranie, jak i przez Internet.

W naszej recenzji przyznaliśmy grze Darksiders Genesis prawie 4 gwiazdki na 5 możliwych, a średnia ocen (według Metacritic) na poziomie 7,7/10 pokazuje, że wielu krytyków by się z nami zgodziło. Co tu dużo mówić – gorąco polecamy!

