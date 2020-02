Ryzen Threadripper 3990X to procesor zaprojektowany z myślą o profesjonalistach, zajmujących się renderowaniem, edycją filmów czy modelowaniem 3D. No dobrze, ale czy… pójdzie na tym Crysis?

Nie ulega wątpliwości, że Ryzen Threadripper 3990X to najwydajniejszy procesor dostępny na rynku. Jednostka została wyposażona w 64 rdzenie i 128 wątków, 4-kanałowy kontroler pamięci DDR4 3200 MHz oraz 256 MB pamięci podręcznej trzeciego poziomu (L3). Specyfikacja przekłada się na świetne osiągi w profesjonalnych zastosowaniach.

Crysis uruchomiony na Ryzen Threadripper 3990X

Ekipa Linus Tech Tips postanowiła sprawdzić 64-rdzeniowego Threarippera w nietypowym scenariuszu – odpaliła na nim grę Crysis, ale trybie procesorowym (co oznacza, że za generowanie grafiki nie odpowiadała karta graficzna, ale sam procesor). Efekty możecie zobaczyć na filmiku poniżej (od 9:13).

Przejdźmy zatem do wcześniej postawionego pytania – czy pójdzie na tym Crysis? Cóż, komfort rozgrywki pozostawia wiele do życzenia, więc raczej możecie zapomnieć o odpaleniu gry w takim trybie. Z drugiej strony, osiągi Threadrippera i tak robią spore wrażenie, bo jeszcze żaden procesor nie pozwolił na generowanie tak „płynnej” animacji.

Odpalenie gry Crysis należy traktować jako ciekawostkę. Podejrzewamy, że nikt nie zdecyduje się na zakup procesora za 19 000 złotych, aby na nim grać (i to z tak marnym skutkiem). To sprzęt zaprojektowany z myślą o stacjach roboczych, gdzie 64 rdzenie/128 wątków będzie można zaprzęgnąć do normalniejszych zadań. Jeżeli chcecie pograć w pierwszego „krajzisa”, lepiej kupić kartę graficzną. Wyjdzie taniej i wydajniej.

