Chociaż o PlayStation 5 i Xbox Series X powiedziano i napisano już wiele, obydwie konsole mają przed nami jeszcze sporo tajemnic. Oles Shishkovstov daje do zrozumienia, że na ich ujawnienie warto czekać.

Oles Shishkovstov sugeruje, że najlepszego o PlayStation 5 i Xbox Series X jeszcze nie wiemy

CTO (chief technology officer) studia 4A Games w ostatnim wywiadzie bardzo pochlebnie wypowiadał się na temat PlayStation 5 i Xbox Series X. Nikogo nie powinno to dziwić, ponieważ w podobnym tonie wypowiada się zdecydowana większość twórców gier. Tym razem wszystko było o tyle interesujące, iż Oles Shishkovstov nie wskazał tego, co najbardziej podoba mu się w nadchodzących konsolach. Stwierdził bowiem, że to co w nich najlepsze nie zostało jeszcze zapowiedziane.

„Bardziej podekscytowany jestem rzeczami, które nie zostały jeszcze ujawnione publicznie.”

Jak możecie się domyślić, temat nie został rozwinięty, a Oles Shishkovstov nie wyręczył żadnego z producentów. Trudno nawet wskazać, czy chodziło tutaj o kwestie związane bezpośrednio z podzespołami czy też raczej o coś dotyczącego oprogramowania.

4A Games skupia się teraz na ray tracingu

W tym samym wywiadzie poruszony został również wątek ray-tracingu. Okazuje się, że 4A Games poświęca tej technologii bardzo dużo uwagi. Jak zapewne wiecie, będzie ona obsługiwana przez PlayStation 5 i Xbox Series X, a więc w takim przypadku należy spodziewać się, że zostanie mocno zaakcentowana w kolejnych grach 4A Games.

„Jesteśmy w pełni zaangażowani w rozwój ray tracingu, całkowicie porzucając oldschoolową ścieżkę kodowania / techniki. Wewnętrznie dużo eksperymentowaliśmy i to ze spektakularnymi wynikami. Musicie jednak poczekać, aby zobaczyć co wdrożymy w naszych przyszłych projektach”.

Ostatnio 4A Games zakończyło rozbudowywanie Metro: Exodus (swoją drogą, na PC i tu można liczyć na ray tracing). Gra otrzymała drugi z dużych dodatków - Sam's Story.

