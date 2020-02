Trudno mieć już jakiekolwiek wątpliwości co do tego, iż Call of Duty: Modern Warfare wzbogaci się o tryb battle royale. Ciekawsza zaczyna robić się cała otoczka, ponieważ Activision bardzo nie spodobało się to, iż popsuto oficjalną zapowiedź.

Activision żąda od Reddit ujawnienia źródła przecieku o Call of Duty: Warzone

Wiele osób jest zdania, że wszelkie (a przynajmniej spora część) przecieków dotyczących szeroko pojętej branży elektronicznej to nic innego jak planowe działania producentów i wydawców. Stojący w opozycji to takich stwierdzeń otrzymują teraz solidny argument do dyskusji. Activision jest tak dalece niepocieszone z ostatniego przecieku dotyczącego Call of Duty: Modern Warfare, iż zdecydowało się podjąć kroki prawne przeciwko najlepiej poinformowanym i mającym długi język.

Sprawa dotyczy Call of Duty: Warzone, czyli trybu battle royale dla Call of Duty: Modern Warfare. Mówi się o nim już od dłuższego czasu, ostatnio zaczęły pojawiać się jednak bardzo konkretne informacje. I właśnie do osób je ujawniających zamierza dotrzeć wydawca gry. Na celowniku znalazło się forum Reddit, a właściwie użytkownik posługujący się nickiem Assyrian241O.

@Activision have filed DMCA strikes over leaked data concerning Call of Duty Warzone and even subpoena'd Reddit in order to obtain a person's private information.https://t.co/xZpyM5Aiw7 pic.twitter.com/ysETG1DT4k — SidAlpha (@SidAlpha) February 22, 2020

Wydawca podejmuje odpowiednie kroki prawne

I nie chodzi tu jedynie o wyrażenie niezadowolenia za pośrednictwem portali społecznościowych. Activision złożyło w kalifornijskim sądzie wniosek DMCA (Digital Millennium Copyright Act), za pośrednictwem którego żąda od Reddit ujawnienia źródła przecieku o Call of Duty: Warzone, czyli dokładnych danych osobowych użytkownika posługującego się wyżej wymienionym nickiem. Czas na wywiązanie się zarządzający forum Reddit mają do 29 lutego. Jednocześnie nie chcą komentować całej sprawy.

W oczekiwaniu na dalszy rozwój wydarzeń wypada spodziewać się oficjalnej zapowiedzi Call of Duty: Warzone. Premiera ma bowiem odbyć się już w marcu.

Źródło: pcgamer, @SidAlpha

