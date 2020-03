Najpotężniejszy superkomputer na świecie będzie bazować na procesorach i kartach graficznych AMD. Właśnie poznaliśmy pierwsze konkretny odnośnie systemu El Capitan, który będzie działać na zlecenie Narodowej Agencji Bezpieczeństwa Jądrowego w Stanach Zjednoczonych.

Najwydajniejszy superkomputer na świecie będzie napędzamy nowymi podzespołami AMD

Budowę superkomputera El Capitan zapowiedziano już w zeszłym roku, lecz wówczas nie zdradzono parametrów technicznych maszyny. Teraz możemy Wam ujawnić pierwsze szczegółowe informacje.

El Capitan zaoferuje szczytową moc obliczeniową na poziomie 2 eksaflopsa, co oznacza, że będzie w stanie wykonywać 2 tryliony operacji zmiennoprzecinkowych na sekundę (jest to 10-krotnie lepszy wynik względem tego co oferuje Summit, a więc obecnie najwydajniejszy superkomputer na świecie).

Konstrukcja ma bazować na platformie Cray Shasta. W środku zostaną zamontowane procesory AMD Epyc z generacji Genoa (mikroarchitektura Zen 4) i nowe akceleratory obliczeniowe Radeon Instinct (będą to modele bazujące na nowej architekturze dostosowanej do systemów HPC i AI).

Ciekawostką jest fakt, iż CPU i GPU będą mogły korzystać z podsystemu pamięci (wcześniej podobne rozwiązanie było stosowane w układach APU). Do komunikacji między komponentami zostanie wykorzystana 3. generacja magistrali Infinity Fabric – jeszcze szybsza i oferująca mniejsze opóźnienia.

Po co Stanom Zjednoczonym najwydajniejszy superkomputer na świecie?

El Capitan powstaje na zlecenie Departamentu Energii Stanów Zjednoczonych i będzie działał w tamach Narodowej Agencji Bezpieczeństwa Jądrowego - to komórka odpowiadająca m.in. za okręty podwodne i lotniskowce napędzane energią jądrową, ale też zapobieganie terroryzmowi nuklearnemu i opracowywanie nowej broni nuklearnej. Superkomputer będzie kosztować 600 mln dolarów i docelowo powstanie do 2023 roku.

Warto dodać, że Departament Energii Stanów Zjednoczonych zamawia dwie nieco słabsze maszyny. Superkomputer Aurora z podzespołami Intela znajdzie się na wyposażeniu Argonne National Laboratory, a Frontier z podzespołami AMD na wyposażeniu Oak Ridge National Laboratory.

Źródło: AMD

