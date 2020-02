Dziś walentynki – święto zakochanych i męka singli. Ale nawet jeśli jesteś w tej drugiej grupie, to nie masz powodu, by się smucić, bo nie jesteś sam …i nie ominie cię dziś prezent.

Jeśli czujesz się dziś samotnie, pomyśl o tym, że są miliony mikroorganizmów, które żyją dzięki tobie i dla których jesteś całym światem. A nawet jeśli to cię nie przekonuje, to miej świadomość, że według najnowszych danych co piąty Polak z przypadku lub z wyboru nazywa się singlem, a więc takich jak ty jest wiele. W samej Polsce są miliony. Pociesz się też tym, że jest mnóstwo rzeczy, które mogą ci rozweselić samotne walentynki, a o których wiele osób w związkach może tylko pomarzyć. No i jest jeszcze jedno – w końcu wspominaliśmy o prezencie.

Weekend singla w sklepie Empik

Co to za prezent? Zrób zakupy w Empiku za co najmniej 99 złotych i użyj kodu „singiel”, a dostaniesz dodatkową dyszkę rabatu. To promocja z okazji Dnia Singla, obchodzonego dzień później, ale akcja startuje już w walentynki, o godzinie 16.00 (potrwa zaś do samego końca tego weekendu). Jedyny haczyk jest taki, że nie powiększysz w ten sposób swojej kolekcji książek, muzyki, filmów, prasy, podręczników szkolnych czy klocków.

Wydaje ci się, że niewiele opcji pozostało? Nic bardziej mylnego! Bo choć na papierową książkę rabatu nie dostaniesz, to na czytnik e-booków InkBook Lumos już jak najbardziej. A w zestawie z tym 6-calowym gadżetem otrzymasz jeszcze 3-miesięczny abonament na cyfrowe książki w usłudze Empik Go. Wiedz też, że sam czytnik oferuje doświetlenie z regulacją temperatury, kilkutygodniowy czas pracy i wsparcie dla większości popularnych formatów, a wszystko to za 399,99 zł (-10 zł).

Ten artykuł pochodzi ze strony benchmark.pl

Muzyka – ona zawsze przynosi ukojenie. Dobrym pomysłem na prezent, który możesz sobie sam sprawić z okazji Dnia Singla, mogą więc być słuchawki. Aktualnie w Empiku w dobrej cenie dostępny jest model JBL T110BT, który możesz kojarzyć z naszego rankingu najlepszych słuchawek bezprzewodowych do telefonu. W promocji kupisz go za 119,00 zł (-10 zł).

A może lubisz planszówki? Jeśli tak, to może cię zainteresować gra Terraformacja Marsa, której tytuł zdradza właściwie wszystko – może poza jednym: jak szalenie wciągająca jest to zabawa. Dzień Singla może być okazją, by co nieco przyoszczędzić – cena wynosi 113,99 zł (-10 zł). Zachęcająco wygląda też duży wybór gier komputerowych i konsolowych – bez trudu znajdziesz wśród nich coś dla siebie.

Zegarki sportowe, akcesoria do domu, smartfony czy perfumy to kolejne kategorie produktów, wśród których możesz znaleźć dla siebie prezent z okazji Dnia Singla ...i kupić go sobie już w Walentynki. Bo czemu by nie!

Źródło: Empik, informacja własna

