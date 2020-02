Spędzasz Walentynki w samotności? Gratulacje! Masz tyle różnych możliwości. Granie, słuchanie, jedzenie, a potem jeszcze trochę grania. Weź sprawy we własne ręce w te przereklamowane święto. Nikt Ci nie zabroni bawić się tak jak lubisz! Może przyda Ci się coś z tej listy.

Samotne walentynki? Weź sprawy we własne ręce

Całe te walentynki są do bani. Wydaje człowiek miliony monet, stroi się, kupuje kwiaty, prezenty, bilety do kina, kolację w restauracji, która ma coś lepszego niż "burger" w nazwie. I po co to wszystko? Dla jednego wieczoru rozrywki? Ba! Wieczoru! Wystarczy chwila nieuwagi i... ech... szkoda gadać. Czasami po prostu lepiej jest spędzić walentynki samemu. Zabawa może być nawet lepsza!

Przestań się oszukiwać i wybierz to, na czym ci naprawdę zależy - grę, dobrego pada, jakiś film, pyszne jedzonko, kilka butelek soku, nowy krem do rąk. Innymi słowy skup się na rzeczach istotnych. Kilka naszych propozycji znajdziesz poniżej (nie, nie są sponsorowane, możesz odetchnąć z ulgą). Potraktuj je z przymrużeniem oka - dystans zalecany. Pewnie masz też kilka swoich (wiadomo, że lepszych) propozycji - pisz śmiało w komentarzach. :)

Z nią nie wytrzymasz nawet kilku minut

Oto gra Cuphead w której giniesz na potęgę. Szanse na to, że wytrzymasz w niej dłużej niż kilka minut, są bardzo małe. Niech cię nie zmyli dziecinna grafika w stylu Myszki Miki i rozgrywka przywodząca na myśl Super Mario Bros lub poniekąd starą poczciwą Contrę. Cuphead to gra dla hardkorów, której twórcy postarali się, by unicestwić gracza na milion słodkich sposobów. Po co w ogóle walczysz? Bo przegrałeś swoją duszę, grając w kości z samym Belzebubem i fajnie byłoby ją odzyskać. Duh!

Alternatywa dla lodów - opiekacz do bekonu

Ponoć w samotne wieczory należy objadać się lodami, żeby złagodzić ból istnienia. Amerykańskie filmy pokazują, że jest to skuteczny i relatywnie niedrogi sposób, na poprawienie samopoczucia. Jeśli jednak potrzebujesz odrobiny ciepła w walentynki, to polecamy opiekacz do bekonu. Chrupkie plasterki są idealne do kanapek i na jajka. Taki opiekacz to złoto! Jeśli jednak nie chcesz go kupować, to usmaż bekon w gofrownicy. To obowiązkowe wyposażenie domu każdego singla, zaraz po "mikrofali".



Dwie dobre gałki w padzie

Tak, ten pad kosztuje tyle co cała konsola. Tak, trzeba być szalonym, żeby go kupić. Jednak trzeba przyznać, że jak firma Razer zrobi analogowe gałki, to człowiek ma ochotę wyjść zapalić. Znają się na robocie, skubańce. Granie na padzie Razer Raiju Ultimate to rozkosz, która trwa więcej niż jeden wieczór. Nastrojowe podświetlenie, solidne spusty, sprzężenie zwrotne na mechanicznych przyciskach, wymienne drążki, bardzo czułe gałki, a wszystko to konfigurowane za pomocą aplikacji na smartfona.

Kiedy nie chce ci się wychodzić nawet do osiedlowego - lodówka USB

Te uczucie, gdy już usiądziesz z nowym padem lub kierownicą, odpalisz gierkę, założysz słuchawki i chcesz się zrelaksować, ale przypomina ci się, że masz ciepłe pi... picie. Najgorzej. Trzeba wszystko odłożyć, wstać i zanieść je do lodówki. Komu by się chciało? Na szczęście można sobie kupić lodówkę na USB. Nie, to nie żart. Mieści się w niej półlitrowa butelka lub puszka, która na chwilę powinna wystarczyć.

Poradzi sobie z różnymi płynami - klawiatura odporna na zachlapanie

A skoro już spędzasz wieczór przed kompem, to wiadomo, że różnego rodzaju płyny mogą się znaleźć na biurku. Sok pomarańczowy, cola, woda niegazowana itp. Dlatego dobra klawiatura odporna na zachlapania jest dobrym wyborem. Nie musi być całkowicie wodoodporna. Szanse, że rozleje się na nią cała butelka napoju lub cały kubek kawy są relatywnie małe. Powinna jednak wytrzymać zachlapanie przynajmniej do 100-150 ml.

Spędź wieczór ze swoją prawdziwą miłością

Możesz oszukiwać świat, ale wobec siebie bądź szczery. Jeśli w głębi duszy czujesz, że twoje życie zaczyna się dopiero po zanurzeniu w świat gier, a najbliższą ci istotą jest twoja ulubiona broń, to wiedz jedno - nie jesteś sam. Odpalaj ulubioną gierkę i spędź z nią całe walentynki. Możesz zrobić z nią co chcesz, a na pewno będzie ci wdzięczna. W co warto zagrać? Na przykład w Metro Exodus.

A może wieczór z najlepszą ekipą?

Jesteś sam fizycznie, ale duchem stanowisz nierozerwaną jedność z twoją niezawodną ekipą online. Podpisujesz się pod tym obiema rękami? To pięknie! Polecamy Ci takie multiplejery jak Destiny 2 lub Division 2. Szczególnie ta pierwsza przypadła nam do gustu. Podstawka jest darmowa (free to play), więc warto przynajmniej wypróbować. Całkiem zacna fabuła, rajdy z ziomkami, walki z bossami, parę opcji PVP, słowem tona zabawy na wiele miesięcy. Wolisz taką gierkę za darmo, czy kwiaty, bilety, restauracje, prezenty, a potem możliwe, że nic więcej? Bądź wobec siebie szczery.

A może chcesz się odizolować? Słuchawki z ANC!

Czasami sytuacja jest zgoła inna. Nie jesteś sam, a chciałbyś być. Przynajmniej na chwilę. Potrzebujesz jednego spokojnego wieczoru, żeby się zregenerować i nie oszaleć. Niektórym problemom musisz stawić czoła sam, ale w innych mogą ci pomóc dobre słuchawki z aktywną redukcją hałasu (ANC). Najlepiej duże, wokółuszne, które są wygodne i zapewniają odpowiednią jakość oraz moc dźwięku, opcjonalnie małe, ale dokanałowe. Bose Noise Cancelling Headphones 700, Sony WH-1000XM3, Jabra Elite 85h, Apple AirPods Pro, Bose SoundSport Free i wiele innych. Po prostu załóż je i wyobraź sobie, że nikt od ciebie nic nie chce.

W twoich objęciach na więcej niż jeden wieczór

Przejmij kontrolę i pokieruj biegiem rzeczy, w taki sposób jaki tobie pasuje najbardziej. Jeśli masz ochotę pędzić 350 km/h przez lasy i pola w Forza Horizon 4, sprawdzić się na torze w Gran Turismo Sport albo ćwiczyć technikę jazdy w iRacing, to po prostu to zrób. Nikt nie ma prawa ci zabraniać. Jedyne co możemy ci doradzić, to wybór dobrej kierownicy, takiej jak np. Logitech G29 (PS4, PC) lub Logitech G920 (Xbox One, PC). Korzystanie z nich w wyścigach arkadowych, zręcznościowych, to przyjemność, ale dopiero w precyzyjnych symulacjach pokazują pełnię swoich możliwości.

Nołlajf? Wręcz przeciwnie!

Twoje życie jest bardzo bogate, po prostu większość tego bogactwa kryje się w Twoim wnętrzu. Bawisz się znakomicie we własnym towarzystwie lub z "onlajnową" ekipą i nie potrzebujesz nigdzie wychodzić, żeby się rozerwać. Korzystaj z tego. Zamiast wydawać pieniądze na niepewne inwestycje, kup sobie dobrą grę, usiądź na dobrym fotelu gamingowym, weź do rąk doskonałego pada do PC i po prostu spędź walentynki tak, jak lubisz najbardziej. PS. Nie zapomnij regularnie uzupełniać płyny. Powodzenia!

