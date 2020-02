Kojarzycie nazwisko Dylan Tallchief? To youtuber i muzyk, który postanowił wykorzystać program Microsoft Excel to realizacji projektu zupełnie dalekiego od matematycznych obliczeń czy prezentacji liczb. Stworzył w nim… muzyczny edytor.

Pod koniec ubiegłego roku Dylan Tallchief zaprezentował Drum Machine – automat perkusyjny stworzony w arkuszu kalkulacyjnym Excel z pakietu Microsoft Office. I choć interfejs nie był może najbardziej przyjazny, to sam fakt, że coś takiego udało się stworzyć, może robić olbrzymie wrażenie. A jak to się udało? Poprzez przyłączenie kontrolera MIDI. Na tym jednak youtuber nie zamierzał kończyć…

xlStudio, czyli program muzyczny w arkuszu Microsoft Excel

Teraz Tallchief pokazał światu coś jeszcze bardziej zdumiewającego. Okazuje się, że stworzył w Excelu pełnoprawny… DAW, czyli rozbudowane narzędzie do edycji dźwięku, zwane „cyfrową stacją roboczą”. Tak, zamienił arkusz kalkulacyjny w (uboższego) brata FL Studio!

Choć napisaliśmy „uboższego”, to wcale nie oznacza to, że xlStudio (bo tak Tallchief nazwał swój projekt) jest mało funkcjonalny. Nic z tych rzeczy – zawiera wszystkie podstawowe elementy, jakie powinien oferować DAW. Jego możliwości youtuber zaprezentował na przykładzie hitu A-HA – Take on Me. Zobaczcie i posłuchajcie sami:

Imponujące, prawda? Jeżeli chcecie sami się przekonać o tym, co potrafi xlStudio, to arkusz pobierzecie z tego miejsca.

Microsoft Excel pozwala na więcej niż można by przypuszczać

Microsoft Excel to jeden z tych programów, które laikom mogą wydawać się jednofunkcyjne, ale w rzeczywistości oferują olbrzymie możliwości. Jak widać – nie tylko związane z obliczeniami, statystyką czy prezentacją liczb. Zresztą xlStudio to nie pierwszy na to dowód. Kilka lat temu ktoś stworzył grę XCOM w Excelu, a być może pamiętacie też o zbliżającym się do osiemdziesiątki Japończyku, który w arkuszu ...maluje obrazy.

