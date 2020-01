Przeglądarki WWW Firefox 72 sprawi, że będziesz się mniej irytować. Oto co nowego w przeglądarce 2020-01-07 opublikowano przez Wojciech Kulik w dniu

Mozilla Firefox 72 – nowa wersja przeglądarki internetowej jest już dostępna do pobrania. Czy warto zdecydować się na aktualizację? Sami się przekonajcie, ale już teraz zdradzimy, że jest kilka ciekawych nowości.

Mozilla Firefox to przeglądarka internetowa, która nie bez powodu cieszy się dużą sympatią użytkowników. Ci cenią ją przede wszystkim za wysoki poziom bezpieczeństwa i funkcje, dzięki którym korzystanie z sieci jest proste i wygodne. Gotowe jest już stabilne wydanie oznaczone numerem 72. Oto dlaczego warto je zainstalować.

Firefox 72 to aktualizacja, z której warto skorzystać – dla własnego bezpieczeństwa i komfortu

Nowości wprowadzone w przeglądarce Firefox 72 dotyczą przede wszystkim bezpieczeństwa i komfortu. Mozilla zdecydowała się na przykład na aktywację blokady kolejnych skryptów śledzących u wszystkich użytkowników. Jeżeli – jak chyba wszyscy – nie lubisz wyskakujących okienek z pytaniem o zgodę na wyświetlanie powiadomień ze strony, to spodoba ci się też pewnie to, że „lisek” automatycznie je ukrywa. W razie czego możesz się do nich dostać, klikając stosowną ikonkę na pasku adresu.

Wypada też wspomnieć, że największa nowość z wersji 71, czyli tryb PiP (Picture-in-Picture), dzięki któremu odtwarzacz wideo można wyodrębnić do osobnego okna, co przydaje się choćby przy oglądaniu filmów na YouTube, jest po aktualizacji dostępny na komputerach nie tylko z systemem Windows, ale też macOS i Linux. Do tego wszystkiego, oczywiście, Mozilla wyeliminowała też z Firefoksa błędy obniżające bezpieczeństwo użytkowników i wydajność programu.

Pobierz aktualną wersję przeglądarki Firefox (download):

Najważniejsze nowości wprowadzone w poprzednich wersjach Firefoksa:

tryb Picture-in-Picture

tryb kiosku (pełen ekran bez kontrolek)

ulepszony menedżer haseł Lockwise

dodane blokowanie „szpiegów” z portali społecznościowych

ulepszona współpraca z motywami systemowymi

rozszerzona ochrona przed śledzeniem

wyłączenie opcji permanentnej aktywacji treści Flash

odświeżony menedżer rozszerzeń

ciemny motyw w trybie czytania

ustawienia rozszerzeń w trybie prywatnym

Źródło: Mozilla, Firefox