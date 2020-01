Nieco opadły już emocje po pierwszym sezonie Wiedźmin od Netflix, ale mimo tego o serialu wciąż mówi się sporo. Nie jest tajemnicą, że zdjęcia realizowano między innymi w Polsce. Wiecie, gdzie konkretnie?

Gdzie kręcono Wiedźmina? Także w Polsce

Odpowiednio filtrowany YouTube to kopalnia niezwykle interesujących materiałów. W ostatnich tygodniach pojawiło się sporo tych dotyczących omawianego serialu. Na kanale Wędrowne Motyle wylądował film, którego autorzy przybliżają wybrane lokacje z Polski i Węgier, w których powstawał Wiedźmin od Netflix.

Dobór tych dwóch krajów jest niezwykle trafny z naszego punktu widzenia. Polska to nasz dom, który skrywa wiele pięknych miejsc, a nie wszystkie znamy. Węgry to z kolei ten europejski kraj, w którym ekipa pracująca nad serialem spędziła najwięcej czasu. Co ważne, autorzy filmu nie tylko zestawiają rzeczywiste miejsca z ich przedstawieniem w serialu, ale też serwują lekcję historii oraz geografii.

Prace nad drugim sezonem Wiedźmin od Netflix ruszają

Zgodnie z wcześniejszymi założeniami, ruszają prace nad drugim sezonem Wiedźmin od Netflix, który został potwierdzony jeszcze w listopadzie. Na jego premierę trzeba będzie jednak poczekać do 2021 roku. Dlaczego tak długo?

Lauren S. Hissrich, showrunnerka serialu, wyjaśniła w ostatnim wywiadzie, że początkowo zakładano premierę pod koniec tego roku. Szybko jednak wycofano się z takich planów, także na bazie doświadczeń z pierwszym sezonem, przy którym trzeba było przyśpieszać z postprodukcją aby dotrzymać założonych terminów.

Źródło: Wędrowne Motyle, foto: wikipedia (Zamek Ogrodzieniec)

Warto zobaczyć również: