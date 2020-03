Jeśli przeglądacie recenzje smartfonów lub sami lubicie sprawdzać wydajność swoich urządzeń to zapewne znacie aplikację Antutu. Nie znajdziecie jej już jednak w Google Play. Dlaczego?

Antutu usunięte z Google Play

Antutu jest jedną z najpopularniejszych aplikacji wykorzystywanych do testowania wydajności smartfonów oraz tabletów. Umożliwia sprawdzenie wszystkich najważniejszych podzespołów i szybkie porównanie wyników z tymi osiąganych przez inne urządzenia. Cieszy się dużą popularnością nie tylko wśród testerów, ale i samych użytkowników. Obecnie wiztywa w Google Play w celu pobrania aplikacji skończy się jednak na niczym. Nie znajdziemy jej tam (podobnie jak Antutu 3DBench oraz AItutu Benchmark).

Antutu zniknęło bez jakichkolwiek komunikatów, twórcy aplikacji nie odpowiadają też na pytania w tej sprawie. Android Police sugeruje jednak, iż za Antutu stoi chiński popularny deweloper Cheetah Mobile. Jest tak, to sprawa wydaje się jasna, ponieważ Google poczęstowało go ostatnio banem na Google Play.

Wypada przypomnieć tu informacje, jakie Google ujawniło w zeszłym miesiącu. Chodzi o sporą czystkę w sklepie Google Play. Usunięto około 600 aplikacji za naruszenie przez ich twórców obowiązujących zasad i wyświetlanie użytkownikom „zakłócających reklam”. Najważniejszy w tym kontekście jest fakt, iż sprawa dotknęła także wspomnianego Cheetah Mobile i takich aplikacji jak Clean Master, CM Launcher, Security Master czy Cheetah Keyboard. Problem był poważny, bo wedle statystyk Google wszystkie usunięte ze sklepu aplikacje zostały pobrane ponad 4,5 mld razy.

Skąd pobrać Antutu?

Antutu można pobrać z innych miejsc, najlepszym wydaje się oficjalna strona producenta. Można znaleźć tam odnośniki do App Store i Google Play. Apple nie usunęło aplikacji, ten drugi odnośnik nie prowadzi już jednak do sklepu Google Play, ale do paczki APK.

