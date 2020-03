Jak zapewne większość z Was wie, nowe smartfony Huawei pozbawione są dostępu do aplikacji Google, w tym sklepu Google Play. Dla wielu użytkowników jest to problem i czynnik zniechęcający do zakupów. Chiński producent chyba przestaje od tego uciekać.

Huawei testuje aplikację AppSearch do wyszukiwania aplikacji z Google Play

W Niemczech rozpoczęły się testy aplikacji AppSearch (AppSuche). Ma ona na celu pomóc użytkownikom w pobieraniu popularnych aplikacji, które dostępne są w sklepie Google Play, a jednocześnie niedostępne w AppGallery, czyli autorskim sklepie Huawei. Trzeba pamiętać, że nie mówimy tu jedynie o aplikacjach rozwijanych przez Google, lista jest szersza.

AppSearch to pomysł dedykowany ekosystemowi HMS (Huawei Mobile Services), czyli właśnie nowym smartfonom Huawei oferującym tylko AppGallery. Idea jest tu bardzo prosta. Aplikacja AppSearch ma umożliwiać wyszukiwanie i pobieranie popularnych aplikacji, których nie można znaleźć w AppGallery. Źródeł pobierania będzie kilka, wymienia się między innymi Amazon App Store, APKMirror, APKMonk, APKPure czy oficjalne strony producentów (w przypadku takiej opcji, daje ją np. Facebook).

Niestety niektóre mogą budzić obawy w kwestii bezpieczeństwa i to póki co wydaje się największą wadą tego pomysłu. Jednocześnie trudno być zaskoczonym aplikacją AppSearch, ponieważ już teraz na oficjalnych stronach producenta poświęconych smartfonom z ekosystemem HMS można znaleźć wskazówki, jak zainstalować dodatkowe aplikacje i również tam widnieją odnośniki to zewnętrznych stron, w tym APKPure. Możecie sprawdzić dla przykładu polską stronę nowego Huawei P40 Lite i zakładkę Aplikacje – poradnik.

AppSearch to rozwiązanie raczej tylko tymczasowe

Wedle niektórych źródeł, aplikacji AppSearch już teraz przygląda się Google. Huawei zdaje się od razu zabezpieczać, ponieważ w opisie aplikacji widnieje wzmianka, iż „cała treść jest dostarczana przez strony trzecie i jest wyłączną odpowiedzialnością podmiotów, który je udostępniają”.

Trudno przypuszczać, aby było to rozwiązanie ostateczne. Trudno dziwić się też producentowi, iż szuka różnych ścieżek. Z jednej strony zapewnia o ciągłym rozwoju ekosystemu HMS i samego sklepu AppGallery, z drugiej strony zdaje sobie sprawę, że brak dostępu do Google Play to dla wielu problem. Efekty tego są widoczne w spadającej sprzedaży smartfonów. Także w Polsce, gdzie po dłuższym okresie Huawei został wyprzedzony przez Xiaomi.

Ciężko przewidzieć dalszy rozwój wydarzeń, będzie on bowiem uzależniony od politycznych strać pomiędzy USA i Chinami. Póki co Huawei pozostaje na czarnej liście handlowej, którą prowadzi Departament Handlu Stanów Zjednoczonych. Wyjątki pozwalające na współpracę z amerykańskimi firmami zaczynają się pojawiać (chociażby z Microsoft), ale Google nie dotyczą. Ważne może być to, iż Google chce wznowienia kontaktów biznesowych z Huawei i zwróciło się nawet z odpowiednią prośbą do rządu USA.

Źródło: xda-developers

Warto zobaczyć również: