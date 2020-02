Huawei Mate Xs - chciałbym by ten smartfon był sukcesem, nawet jeśli go nie kupię

Powód jest też inny. Na widocznej na zdjęciu tylnej ściance, czyli tej części wyświetlacza, która pełni tę rolę przy złożonym smartfonie oraz zgrubieniu, w którym schowana jest elektronika i aparaty cyfrowe, widać czerwony przycisk. To on służy do "otworzenia" Huawei Mate Xs. Gdy go otworzymy, rozchyla się on pod wpływem wewnętrznych sił, ale by w pełni go rozłożyć potrzebne będą dwie dłonie. Moim zdaniem to nie problem, bo Mate Xs w rozłożonym stanie najlepiej uzywać trzymając go oburącz. Chyba że nie chcemy manipulować w interfejsie, wtedy jedna dłoń wystarczy.