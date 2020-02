HyperX Cloud Flight S to bezprzewodowe słuchawki gamingowe, wyposażone w indukcyjne ładowanie baterii. Działają 30 godzin na jednym ładowaniu, oferują dźwięk przestrzenny 7.1 i dość dobry mikrofon. Są bardzo wygodne, dobrze wykonane i idealne do komputera PC oraz konsoli PS4.

HyperX Cloud Flight S - recenzja

Są takie firmy, które jak zrobią słuchawki, to po prostu szacunek. Do tych firm od lat zaliczam HyperX. Zyskali sobie moją przychylność modelem HyperX Cloud, szczery podziw modelem HyperX Cloud Alpha, a teraz zaimponowali mi słuchawkami gamingowymi HyperX Cloud Flight S.

Wysokiej jakości bezprzewodowy dźwięk bez opóźnień, funkcja indukcyjnego ładowania akumulatora, długi czas pracy na baterii, ultra wygodna konstrukcja, wygodne sterowanie w słuchawkach, stonowany wygląd, bez zbędnych światełek, wysoka jakość wykonania, niezły mikrofon.

HyperX Cloud Flight S mają wiele zalet. Jeśli chcecie znać więcej szczegółów - zapraszam do recenzji.

Jakie one są wygodne!

Wśród tańszych słuchawek do grania najwygodniejszymi jakie dotychczas spotkałem są HyperX Cloud Alpha. To niemal wzór idealnego połączenia komfortu, jakości i ceny. Wydawać by się mogło, że już lepiej być nie może, a tu proszę... Cloud Flight S są jeszcze wygodniejsze.

Cała konstrukcja jest dobrze przemyślana. Wielkość, proporcje, regulacja - to wszystko zasługuje na wyrazy uznania. Jeśli do tego dodamy jeszcze grube, miękkie, przyjemne w dotyku poduszki, to otrzymujemy słuchawki wybitnie komfortowe.

Duże, miękkie poduszki

Cloud Flight S to słuchawki wokółuszne, zamknięte. Mieszczą w swoich wnętrzach całe uszy (przynajmniej moje, które są średniej wielkości), Miękkie poduszki wygodnie spoczywają wokół nich i bardzo dobrze rozkładają nacisk na skórę.

Wymiary poduszek:

zewnętrzne (wy/sz): 105 x 85 mm

otwór wewnętrzny (wy/sz): 67 x 42 mm

głębokość: 21 mm + warstwa miękkiej gąbki

W dodatku dno lewej i prawej muszli słuchawkowej jest wyłożone delikatną dla skóry gąbką, która nie powoduje otarć i efektywnie zmniejsza ucisk. Słuchawki HyperX Cloud Flight S można mieć na uszach przez kilka godzin bez przerwy i

Dobra izolacja

Grube, szczelnie przylegające poduszki, wykonane z miękkiej syntetycznej skóry zapewniają dobrą izolację pasywną. Nie odcinają zupełnie, więc jeśli niczego nie słuchacie, to zrozumiecie co druga osoba do was mówi. Jednak dość efektywnie eliminują szumy, lekko tłumią bardziej odległe rozmowy i "zmiękczają" inne dźwięki, takie jak np. klikanie klawiatury. Słowem: spełniają swoje zadanie prawidłowo.

Warto też dodać, że słuchawki mają otwory wentylacyjne. Od wewnątrz znajdują się one w poduszkach, a na zewnątrz w obudowach (pod widelcem pałąka).

Przyciski i złącza w słuchawkach

Obudowy są plastikowe, ale zewnętrzne panele z obu stron mają miękką, gumową powierzchnię. Z lewej strony umieszczono cały zestaw różnorodnych przycisków i gniazd. Pod spodem jest lekko wklęsły przycisk zasilania (plus dioda), wypukły przycisk dźwięku przestrzennego 7.1, port micro USB do przewodowego ładowania akumulatora i gniazdo 3,5 mm do podłączania mikrofonu

Z prawej strony umieszczono tylko pokrętło do regulacji głośności. potencjometr działa płynnie, z lekkim oporem, który poprawia precyzję regulacji.

Bezprzewodowe ładowanie baterii

Na lewym bocznym panelu mamy cztery konfigurowane przyciski, którym można przypisać odpowiednią funkcję w aplikacji na PC (o tym za moment).

Jeszcze ważniejsze jest to, że w lewym boku umieszczono cewkę do indukcyjnego (bezprzewodowego) ładowania akumulatora w standardzie Qi. Warto tutaj zaznaczyć, że podstawkę HyperX Chargeplay Base można dokupić oddzielnie. Ma ona dwa miejsca do ładowania, więc jednocześnie naładujemy słuchawki i smartfon lub smartwatch. Ładowarka ma 24W.

Oczywiście nie jest ona konieczna. Słuchawki można naładować przez zwykły kabelek USB, który znajdziemy w komplecie.

Duża regulacja pałąka

Słuchawki pasują na małą i dużą głowę. Pałąk regulowany jest niezależnie z lewej i prawej strony, a zakres regulacji to aż 36 mm. Wnętrze pałąka jest metalowe, więc odporne na wygięcia i zapewniające dobry docisk.

Góra jest plastikowa, z szeroką, dość grubą i bardzo miękką poduszką.

Komfort i ergonomię słuchawek HyperX Cloud Flight S oceniam na 5/5 punktów. Jest po prostu doskonale.

Bardzo wygodne, świetnie grające i długo pracujące na baterii. HyperX Cloud Flight S to po prostu znakomite słuchawki do PC i PS4.

Bardzo małe opóźnienia i duży zasięg

To rzecz absolutnie konieczna w przypadku bezprzewodowych słuchawek gamingowych. Podczas słuchania muzyki nie są aż tak istotne, ale w czasie oglądania filmów i przede wszystkim grania liczy się idealna synchronizacja obrazu z dźwiękiem. Dlatego nie mogą występować opóźnienia.

Tutaj na szczęście jest bardzo dobrze. Słuchawki Cloud Flight S w połączeniu z nadajnikiem USB w zasadzie nie generują żadnych słyszalnych opóźnień, a na dodatek mają zasięg około 20 m.

Mikrofon - tutaj mogło być lepiej

Komfort, jakość i funkcjonalność są bardzo ważne w każdych słuchawkach, ale w przypadku słuchawek dla graczy bardzo istotna jest też jakość mikrofonu. Czego możemy oczekiwać w Cloud Flight S? Włączcie poniższy film i oceńcie sami.

Moim zdaniem głos rejestrowany przez mikrofon jest zrozumiały, ale brzmi trochę "nosowo", jest lekko przytłumiony i niezbyt czysty. Innymi słowy jest dostatecznie dobry, by się dogadać, ale pod względem ogólnej jakości ustępuje niektórym konkurencyjnym słuchawkom. Daleko mu np. do mikrofonu w słuchawkach Logitech PRO X.

Słuchawki pasują do konsoli PS4

Po podłączeniu do PS4 i PS4 Pro słuchawki wraz z mikrofonem są natychmiast rozpoznawane, bez żadnej dodatkowej konfiguracji. Dźwięk jest bardzo dobry (podobnie jak na PC), a opóźnienia niezauważalne. Słowem - jest bardzo dobrze.

Aplikacja na PC

Jest to jeden z najnowszych modeli słuchawek, więc czasie testu korzystałem z wersji Beta aplikacji HyperX NGENUITY, dostępnej w sklepie Microsoft Store, na Windows 10. Działa ona m.in. w języku polskim, choć część funkcji nie została jeszcze przetłumaczona.

W programie można włączyć funkcję sidetone, czyli własny głos słyszany w słuchawkach. Jest też przydatny mikser, który pozwala regulować jak głośny jest dźwięk z gier w stosunku do czatu głosowego. Obie te rzeczy są bardzo przydatne podczas gier wieloosobowych.

Doceniłem też cztery konfigurowalne przyciski. Mogłem np. ustawić je tak, żeby regulacja w pionie zmieniała balans między dźwiękiem z gier, a czatem, a przyciski w poziomie zmieniały utwory muzyczne. Można też jednym klikiem wyłączyć mikrofon (wtedy zapala się na nim czerwona dioda).

Opcji jest sporo i raczej każdy znajdzie coś przydatnego dla siebie. Profile ustawień można zapisywać, a nawet przypisywać im konkretne gry.

HyperX Cloud Flight S - specyfikacja

konstrukcja: słuchawki wokółuszne, zamknięte, stereo (z opcją wirtualnego dźwięku przestrzennego 7.1)

łączność bezprzewodowa: 2,4 GHz przez nadajnik USB, zasięg około 20 m

czas pracy na baterii: do 30 godzin

łączność przewodowa: nie

aktywna redukcja szumów (ANC): nie

przetworniki: dynamiczne, 50 mm

pasmo przenoszenia: 10 - 22000 Hz

impedancja: 32 omy

czułość: około 100 dB

masa: 320 g (z mikrofonem)

typ mikrofonu: dwukierunkowy, elektretowy, z redukcją szumów

częstotliwość przenoszenia mikrofonu: 50- 18000 Hz

czułość mikrofonu: -40,5 dB

inne cechy: indukcyjne ładowanie akumulatora w popularnym standardzie Qi, mikrofon jest odłączany i ma pierścień LED który świeci, gdy mikrofon jest wyłączony

Czytaj dalej by zapoznać się z jakością dźwięku, czasem pracy na baterii oraz końcową opinią na temat słuchawek HyperX Cloud Flight S.