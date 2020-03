Pierwsze 10-nanometrowe procesory Intela już są dostępne na rynku, ale ciągle czekamy na masową dostępność jednostek. Jeżeli spodziewaliście się po nich rewelacji, niestety nie mamy dobrych wieści - producent sam przyznał, że to nie będą tak dobre konstrukcje.

Intel miał problemy z 10-nanometrową litografią...

Jak zapewne wiecie, Intel początkowo miał ogromne problemy z wdrożeniem 10-nanometrowego procesu technologicznego. Premiera procesorów była przesuwana o kolejne miesiące, a w międzyczasie na rynku pojawiały się kolejne generacje w sprawdzonej, 14-nanometrowej litografii (stopniowo usprawnianej o kolejne „plusy”).

...ale pierwsze układy już są dostępne na rynku

W sierpniu ubiegłego roku doczekaliśmy się premiery mobilnych układów Ice lake – pierwszych procesorów wykonanych w 10-nanometrowej litografii. Na rynku są dostępne urządzenia wyposażone w takie jednostki, ale ich producenci podobno mają problemy z dostępnością układów.

Na tym jednak plany producenta się nie kończą. W drugiej połowie roku spodziewamy się premiery jednostek Xeon "Ice Lake" dla serwerów i centrów danych oraz modeli Core "Tiger Lake" dla kompaktowych laptopów (wykonanych w ulepszonej technologii - 10nm+). Na 10-nanometrowe modele dla komputerów stacjonarnych najprawdopodobniej poczekamy do 2022 roku (a przynajmniej na to wskazują nieoficjalne przecieki).

Intel sam przyznaje, że 10-nanometrowe procesory nie będą aż tak dobre

Ciekawe informacje o 10-nanometrowych procesorach ujawnił George Davis, pełniący rolę dyrektora finansowego w firmie Intel. Podczas rozmowy z analitykami z Morgan Stanley, Davis potwierdził, że nowa litografia nie będzie aż tak opłacalna, jak wcześniej opracowane technologie.

To nie będzie najlepszy proces, jaki kiedykolwiek został opracowany przez Intela. Będzie mniej produktywny niż 14 (-nanometrowy) i 22 (-nanometrowy). [...] Faktem jest, jak powiedziałem, że to nie będzie tak dobry proces, jak ludzie oczekiwaliby po 14 nm lub co zobaczymy w 7 nm

CFO potwierdził, że inżynierowie już pracują nad 7- i 5-nanometrową litografią. Z nowymi technologiami są wiązane większe nadzieje.

[…] zaczynamy widzieć przyspieszenie po stronie [wdrażania] procesu technologicznego, aby na nowo konkurować w 7 nm i odzyskać dominację w 5 nm

7-nanometrowy proces technologiczny ma być wdrożony w 2021 roku. Oczywiście o ile wszystko pójdzie zgodnie z planem...

Intel od kilku kwartałów traci udziały na rynku procesorów. Jeżeli 10-nanometrowy proces rzeczywiście jest słaby i lepiej wypadnie dopiero 7-nanometrowa litografia, producent może wpaść w jeszcze większe tarapaty. Taką sytuację na pewno wykorzysta AMD.

