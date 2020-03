W czwartkowy wieczór gra Comanche zadebiutowała w programie wczesnego dostępu na Steamie. Co ciekawe – okazuje się, że zaoferuje nie tylko tryb multiplayer, ale też kampanię dla jednego gracza.

Wyprosiliśmy! Odpowiedzialne za nową odsłonę serii Comanche studio Nukklear wysłuchało próśb graczy i postanowiło, że wbrew wcześniejszym zapowiedziom przygotuje nie tylko kilka trybów dla wielu graczy, ale też porządnego single’a osadzonego w niedalekiej przyszłości. To świetna wiadomość, towarzysząca premierze tego tytułu w programie wczesnego dostępu na platformie Steam.

Zobacz najnowszy zwiastun Comanche – na premierę w Early Access:

Na dobry początek twórcy udostępnili pierwszą misję kampanii dla jednego gracza, tryb treningu oraz dwa formaty rozgrywki wieloosobowej 4vs4. Pierwszym z tych ostatnich jest Black Box (gdzie celem jest zebranie jak największej liczby czarnych skrzynek ze zniszczonych helikopterów za pomocą drona), drugim zaś – Infiltration (w którym zadaniem jednej drużyny jest podłożenie ładunku wybuchowego, a rywale starają się go rozbroić).

Ekipa Nukklear przygotowała jak na razie 5 helikopterów oraz 4 drony, a każda maszyna ma specyficzne uzbrojenie i cechy. Każdą też można latać w jednym z trzech trybów: zręcznościowym, normalnym lub profesjonalnym.

Co dalej?

Już w kwietniu pojawi się pierwsza duża aktualizacja, wprowadzająca między innymi drugą misję fabularną, kółko komend i dodatkowe opcje graficzne. W przyszłości doczekamy się też kolejnych misji, nowych maszyn i skórek czy też lepszego interfejsu użytkownika.

Twórcy chcą, by nowe Comanche pozostało w programie wczesnego dostępu przez pół roku i było sukcesywnie rozwijane. Jeśli więc wszystko pójdzie godnie z planem, to premiera pełnej wersji odbędzie się jesienią tego roku.

Już dziś zacznij zabawę w grze Comanche

Jeżeli nie chcecie czekać, lecz już teraz przyłączyć się do zabawy, to tylko sprawdźcie wymagania sprzętowe i gdy upewnicie się, że wasze komputery są gotowe, udajcie się na Steama, by pobrać grę. Do 19 marca Comanche kupicie z 25-procentowym rabatem, czyli za 60 złotych bez grosza.

Źródło: THQ Nordic, Steam, informacja własna

Czytaj dalej o grach komputerowych: