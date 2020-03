Wreszcie kompletna! Gra Sniper Ghost Warrior Contracts została dziś wzbogacona o tryb multiplayer, którego zabrakło w wersji premierowej.

Polskie Sniper Ghost Warrior Contracts zebrało „w większości pozytywne” recenzje na Steamie i znalazło nie mniej niż ćwierć miliona nabywców. Odświeżona formuła snajperskiej produkcji CI Games wyraźnie zdała egzamin, z czego można się tylko cieszyć. Tak naprawdę do pełni szczęścia brakowało już tylko trybu wieloosobowego.

Wreszcie jest! Tryb multiplayer w Sniper Ghost Warrior Contracts

Miał być jeszcze w 2019 roku, ale chwilę przed jego końcem stało się jasne, że nie dotrze na czas. Musiało minąć kilka kolejnych tygodni, byśmy się wreszcie doczekali, ale… oto jest. Tryb multiplayer jest już dostępny dla posiadaczy gry Sniper Ghost Warrior Contracts – zarówno w wersji pecetowej, jak i na konsole PlayStation 4 i Xbox One. Został udostępniony w postaci bezpłatnego dodatku, który możecie pobrać ze sklepu odpowiedniego dla waszej platformy.

Jeśli więc kupiliście grę i wszystkie kontrakty zdążyliście już zrealizować, to może właśnie dziś jest dobry dzień, by przypomnieć sobie o niej i spróbować sił w trybie wieloosobowym? Wkrótce i my przekonamy się o tym, co ma on do zaoferowania i liczymy na to, że będzie dobry – „singiel” całkiem przypadł nam do gustu, więc jesteśmy optymistami. Dajcie znać, gdy będziecie mieli już wyrobione zdanie na ten temat – sekcja komentarzy jest wasza!

Źródło: CI Games

