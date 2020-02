Powstał w 1998 roku, co czyni z niego najdłużej działający sklep internetowy w naszym kraju. Właśnie w lutym Komputronik obchodzi swoje 22. urodziny i zachęca, byśmy się wszyscy przyłączyli do świętowania. W jaki sposób? Korzystając z megaokazji, rzecz jasna!

Do 29 lutego potrwa wielka urodzinowa wyprzedaż w Komputronik. Na podlinkowanej stronie akcji, nawiązującej do pierwszej internetowej odsłony sklepu, znajdziecie dziesiątki przecenionych produktów. W nawet o 75 proc. niższych cenach dostępne są uniwersalne i gamingowe laptopy, najnowsze smartfony z wyższej i niższej półki, komputery stacjonarne i akcesoria do nich, a także najróżniejsze gadżety i akcesoria.

Megaokazje w Komputronik – rabaty sięgają 75 proc.

Rozejrzyjcie się, a znajdziecie na przykład laptopa ASUS ROG Strix SCAR III, którego cena po dodaniu do koszyka obniży się o 1000 złotych. To prawdziwy wydajnościowy potwór, zamknięty w wyjątkowo estetycznej, a przy tym nieco zadziornej obudowie. Ma na pokładzie procesor Intel Core i9, grafikę GeForce RTX 2070 i 16 GB RAM-u, więc praktycznie żadna nowa gra nie spowoduje u niego zadyszki.

Z kolei na smartfonie Huawei P30 Lite (z 4 GB RAM-u 128 GB pamięci na pliki) możecie zaoszczędzić 3 stówki. Jeżeli macie jakiekolwiek wątpliwości co do tego, czy jest to model warty zakupu, to zajrzyjcie do naszej recenzji – lista plusów jest imponująca, a minusów praktycznie musieliśmy szukać na siłę.

Wśród bezprzewodowych myszek do gier model Logitech G703 Lightspeed zasługuje na szczególne wyróżnienie. Świetnie działa, świetnie się ją trzyma w dłoni i do tego świetnie wygląda. Teraz w Komputronik świetna jest też cena tego gryzonia – wystarczy dodać go do koszyka, by obniżyć ją o 9 dyszek. Oczywiście to wszystko to zaledwie maleńki wycinek urodzinowej oferty sklepu.

Komputronik świętuje 22. urodziny

Gdy w 1998 roku Komputronik wszedł do Internetu, tak zwane e-commerce dopiero raczkowało. Dzięki temu sklepowi użytkownicy przekonali się do wielu zalet, jakie niesie ze sobą ta forma dystrybucji: od możliwości robienia zakupów o każdej porze, po szybkie porównywanie produktów i uzyskiwanie dodatkowych informacji na ich temat. Dziś, 22 lata później, zakupy w sieci to coś, co praktykuje prawie dwóch na trzech Polaków.

„Tworząc e-sklep wykorzystaliśmy nasze doświadczenie i know-how, które zdobyliśmy przy tworzeniu marki Komputronik. Przy budowie sklepu internetowego wykorzystaliśmy autorskie oprogramowanie, które pozwoliło nam na przygotowanie produktu szytego na miarę. Sukces naszej marki zmotywował nas do stworzenia komercyjnego produktu, który obecnie jest wykorzystywany przez wiele innych sklepów internetowych” – skomentował Karol Tokarski, dyrektor e-commerce w Komputronik.

„Zmieniające się trendy zakupowe oraz zachowania konsumenckie spowodowały, że o sukcesie w branży decyduje teraz sprzedaż wielokanałowa. W naszej firmie od blisko roku funkcjonuje dedykowany zespół odpowiedzialny za omnichannel, którego nadrzędnym celem jest multidyscyplinarne i sprawne podejmowanie kluczowych decyzji mających wpływ na kształt sprzedaży oraz działania marketingowe Grupy Komputronik” – dodał Karol Tokarski.

