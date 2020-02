Netflix ma najbogatszą ofertę VOD w naszym kraju – co to do tego nie można mieć wątpliwości. Nie dziwi więc, że jest też najdroższy. Wygląda jednak na to, że w Polsce pojawią się dodatkowe, tańsze opcje. W jednej z nich zapłacisz mniej niż za HBO GO. Jakim kosztem?

Polacy mogą liczyć na nowy, tańszy Netflix: Mobile i Mobile+ dołączą do dostępnych planów

Katalog Netflix jest bardzo obszerny, ale dostęp do niego nie jest tani. Obecnie podstawowy abonament kosztuje 34 złote – z jednej strony to wcale nie tak dużo, z drugiej jednak – zdecydowanie więcej niż u konkurencji, a do tego trzeba liczyć się z ograniczeniami, takimi jak niższa jakość obrazu i możliwość oglądania na maksymalnie jednym urządzeniu naraz. Jeśli to ostatnie nie robi na tobie wrażenia, a do tego filmy i seriale oglądasz wyłącznie na smartfonie lub tablecie, to zainteresują cię nowe plany Netflix: Mobile i Mobile+.

Tak jak sugeruje to nazwa, abonament Netflix Mobile jest kierowany do osób, które oglądają filmy i seriale na smartfonach czy też tabletach. Jeśli zdecydujesz się właśnie na niego, będziesz mógł uzyskiwać dostęp do katalogu usługi właśnie wyłącznie na urządzeniach mobilnych. A właściwie: jednym urządzeniu w danej chwili. Podobnie jak w przypadku podstawowego planu, maksymalna rozdzielczość to SD, co nie brzmi zachęcająco, ale w przypadku małych ekranów może nie mieć aż tak dużego znaczenia. To, co zachęcająco zdecydowanie brzmi, to cena. Miesięczna opłata wyniesie jedynie 24 złote.

Oprócz tego najtańszego pakietu, pojawi się też Netflix Mobile+, którego założenie jest takie, że oglądasz głównie na smartfonie, ale zdarza ci się też odpalić serial na komputerze. Krótko mówiąc: możesz korzystać z dwóch urządzeń równocześnie (z wyłączeniem telewizora), a ponadto liczyć na jakość Full HD. W tym przypadku abonament wyniesie 38 złotych.

Nowy cennik Netflix prezentuje się więc następująco – abonament w 5 opcjach

Podsumujmy zatem, jakie opcje będziemy mieli do wyboru, gdy Netflix rzeczywiście zdecyduje się na stałe wprowadzenie tych dwóch nowych planów. Obecnie trwają jedynie testy – dodatkowe abonamenty mogą się wam pojawić lub może ich nie być. Aktualnie dostępne warianty pogrubiliśmy.

Plan Mobile – 1 urządzenie mobilne i jakość SD – 24 zł/miesiąc

Plan Podstawowy – 1 dowolne urządzenie i jakość SD – 34 zł/miesiąc

Plan Mobile+ – 2 urządzenia (mobilne/PC) i jakość Full HD – 38 zł/miesiąc

Plan Standard – 2 dowolne urządzenia i jakość Full HD – 43 zł/miesiąc

Plan Premium – 4 dowolne urządzenia i jakość 4K – 52 zł/miesiąc

Aktualnie trwają testy. Czas pokaże czy plany Netflix Mobile i Mobile+ zostaną na dłużej

Choć dla wielu z nas to telewizor jest naturalnym wyborem, gdy chodzi o filmy i seriale, to z danych zebranych przez Netflix wynika, że prawie 1 na 3 abonentów ogląda treści wyłącznie na smartfonie lub tablecie. Nie dziwią więc plany wprowadzenia tych nowych wariantów abonamentu.

Dzisiaj plany Mobile i Mobile+ są dostępne w wersji testowej. Jeśli zainteresowanie okaże się duże, a odbiór będzie pozytywny, Netflix doda je do swojej oferty na stałe. Bez wątpienia taka elastyczność może się podobać, a możliwość obniżenia abonamentu nawet o dychę, dla wielu osób może być niezwykle atrakcyjną opcją. Czy dla was też?

Źródło: Netflix, informacja własna

