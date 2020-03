Tajwański producent po raz kolejny pokazuje preferencyjne podejście do klienta. Akcja obejmuje te regiony, gdzie sytuacja z koronawirusem jest najpoważniejsza.

Koronawirus z Wuhan zbiera coraz większe żniwo – zarażonych jest blisko 130 tys. osób, a kilkukrotnie więcej przebywa w kwarantannie. To dobry czas, by zostać w domu i wypróbować ciekawe gadżety lub pograć w najnowsze gry. Problem może pojawić się, gdy padnie nam sprzęt i przez pewien czas nie będziecie mogli go oddać na gwarancję. Firma MSI przewidziała tę sytuację i przygotowała dla swoich klientów specjalną akcję.

MSI przedłuża gwarancję na swój sprzęt

Producent podjął decyzję o przedłużeniu gwarancji o 2 miesiące, by klienci nie musieli się martwić o procedury związane z reklamowaniem sprzętu. Pozwoli to również odciążyć serwisy.

Program obejmuje komputery PC, komputery AiO, monitory, obudowy i płyty główne, ale tylko w przypadku, gdy ich gwarancja końcu się w marcu – po zarejestrowaniu produktu w MSI Rewards Program, klienci będą mogli go oddać na gwarancję także w kwietniu i maju.

Akcja obejmuje kraje, gdzie sytuacja jest najtrudniejsza

Jeżeli liczyliście, że skorzystacie z akcji, niestety (a może stety) nie mamy dobrych wieści. Program przedłużonej gwarancji został wprowadzony w krajach, gdzie sytuacja z koronawirusem jest najpoważniejsza: Korea Południowa, Włochy, Niemcy, Francja, Hiszpania, USA, Szwajcaria, Singapur, Wielka Brytania, Hongkong, Szwecja, Norwegia, Holandia, Australia, Kuwejt, Bahrajn, Malezja, Belgia, i Kanada. Wcześniej podobny program został wprowadzony również w Chinach. Szczegóły znajdziecie tutaj.

Źródło: MSI

Warto zobaczyć również: